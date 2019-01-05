Son Dakika Haberleri: Adana'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü

Adana'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü

28 dakika önce

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Adana'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü, System.String[]
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Atatürk Parkı'ndaki düzenlenen etkinlikler kapsamında, Vali Mahmut Demirtaş, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve diğer ilgililer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yağışlı hava nedeniyle Menderes Spor Salonu'nda devam eden etkinlikler kapsamında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, törende yaptığı konuşmada, Adana'nın, milli mücadelenin ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Sözlü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra 1926 yılında Adana'ya geldiğini anımsatarak, "Kentin kendisine ilham veren şehir olduğunu, yiğit insanların kendisini cesaretlendirdiğini ifade etmiş ve 'Bende bu vakayiin ilk teşebbüs hissi bu memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur.' diyerek Adana'yı onurlandırmıştır, ecdadımızı şereflendirmiştir." diye konuştu.

Sözlü, kentin düşman işgalinden kurtuluşunu kutlayarak tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmaların ardından şiir okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu, çeşitli yarışmalarda başarılı olanlara ödülleri verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:17 Kaynak: AA

Hüseyin Sözlü, Mustafa Kemal Atatürk, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



11 Yıllık İşini Bırakan Adanalı Girişimci, Ürettiği Tatlıyla Paraya Para Demiyor Alacaklılar Adresi Şaşırıp, Komşusu Yerine Kendisinin Evine Gelince Katil Oldu

Son Dakika! İYİ Parti 7'si İl Olmak Üzere Toplam 99 Belediye Başkan Adayını Açıkladı AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin Adayı Ekrem İmamoğlu Telefonda Görüştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 11:45:06. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]