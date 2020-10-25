Adana Ticaret Odası Meclis Toplantısı Dijital Platformda gerçekleşti - Son Dakika

Adana Ticaret Odası Meclis Toplantısı Dijital Platformda gerçekleşti

25.10.2020 11:02
Adana Ticaret Odası Meclis Toplantısı Dijital Platformda gerçekleşti, System.String[]

Adana Ticaret Odası (ATO) 31. Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Acı başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Adana Ticaret Odası (ATO) 31. Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Acı başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

ATO Başkanı Atila Menevşe, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri'nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, oda faaliyetleri ve son ekonomik gelişmeler konusunda bilgilendirmede bulunurken, her sektörde üyelerinin tüm sorun ve beklentilerinin takipçisi olduklarına vurgu yaptı.

Geçtiğimiz mart ayından itibaren Türkiye'de etkisini gösteren pandemi sürecinde gerek meclis ve gerekse meslek komiteleri olarak sektörlerin problemlerini ilgili mercilere aktardıklarını ve çözümünün de takipçisi olduklarını belirten Başkan Atila Menevşe, "Eğitim sektöründe yüzde 8'lik KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi, kısa çalışma ödeneğinin uzatılması, yatırım teşvik sisteminde ilçe bazlı teşvikin kabul edilmesini, lehte yapılan düzenlemeler arasında sayabiliriz" dedi.

Takip edilen çözüm odaklı çalışmalara da değinerek, ertelenen ve Ekim-Kasım-Aralık ayında ödenecek olan SGK prim borçlarının aynı ayda ödenecek olan cari dönem vergi ve SGK prim borçlarıyla birleşmesi durumunda finansman zorluğu çekileceği için ötelenmesini veya yeniden yapılandırılmasını talep ettiklerini belirten Başkan Atila Menevşe, şöyle devam etti:

"Keza banka kredi taahhütlerinin de tekrar yeniden yapılandırılması talep edilmiştir. Yapılan anketler, iş aleminin yüzde 75'inin halen Mart ayından önceki cirolara ulaşılamadığını gösteriyor. Durum bu şekilde iken, borçların ötelenmesine ihtiyaç vardır. Kaldı ki bu konuda mecliste çalışmalar başlamıştır."

Menevşe, bir diğer problemin medikalcilerin kamu alacakları olduğunu ve bu sektördeki sıkıntının çözümünün de takipçisi olduklarını ifade etti.

Lezzet Festivali'nin bu yıl dijital platforma taşınmak zorunda kalındığını anımsatan Atila Menevşe, "Valiliğimiz öncülüğünde bizlerin de katkısıyla düzenlenen bu etkinlikle, Türkiye'de ilk dijital festival yapan şehir olmanın gururunu yaşıyoruz. Ciddi bir takip oranı ile festival tamamlandı. Ümit ederiz gelecek yıl pandeminin etkileri tamamen sona erdiğinde bayram havasında tüm dünyadan katılımcılarımızla bu güzel festivalimizi fiziki olarak gerçekleştiririz ve Adana'mızın o eşsiz lezzetlerini tüm dünyaya ikram ederiz" dedi.

Menevşe, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Başkanlığında önce Akdeniz Bölge Başkanları Toplantısına, sonrasında Ticaret Odaları Konsey Toplantısına ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla 365 Oda Borsa Başkanı ile İstişare Toplantısı'na katıldığını, burada meclis ve meslek komitesi üyelerinden gelen sorunları ve talepleri ilettiğini bildirdi.

Ticaret Odaları Konsey Toplantısı'na ATO Meclis Üyesi ve aynı zamanda Konsey Üyesi Halil Avcı'nın da katıldığını belirten Menevşe, "Bu toplantılarda edindiğimiz genel izlenim, maalesef dile getirilen sorunlar ve talepler genellikle aynı ya da birbirine çok benzer. TOBB Başkanımız da sağ olsun bu taleplerimizi hükümet temsilcilerine iletme ve takip etme konusunda gerçekten çok büyük bir özveriyle çalışıyor. Kendisine burada, sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Menevşe, Adana'nın marka değerlerinin korunup, ön plana çıkartılmasına yönelik yaptıkları çalışmalara da dikkati çekerek, "Bu ürünlerimizden, Adana Şalgamının Avrupa Birliği Patent tescili için çalışmalarımıza başladık. Adana Biber Salçasının ise tescil başvuru süreci devam ediyor. Adana İçli Köfte, Adana Şırdan, Adana Bici Bici, Adana Aşlama, Adana Analı Kızlı, Adana Halka Tatlının Coğrafi İşaret Tescillerini aldık" dedi.

Menevşe, Adana Karakuş Tatlısı ve Adana Taş Kadayıfının ise marka bülteninde yayınlandığı ve pek yakında ilan süresi tamamlandığında onların da tescil sahibinin Adana Ticaret Odası olacağının müjdesini verdi.

Menevşe, konuşmasının sonunda, Odanın yıllık eğitim planını, video konferans toplantılarla devam ettirdiklerini vurgulayarak, üyeleri bu etkinlikleri takip edilip katılım sağlamaya davet etti.

Menevşe, sözlerini şöyle tamamladı: "Düzenlediğimiz eğitimlerde konunun uzmanlarınca, çok değerli bilgiler, hiçbir ücret alınmaksızın üyelerimize sunuluyor. Hem de ofislerinizden, evinizden bile çıkmadan, bilgisayarınızdan ya da telefondan bunları izleme imkanınız var. Lütfen bu fırsatları kaçırmayın"

Meclis üyelerinin çeşitli konularda görüş ve önerilerini dile getirdikleri ATO'nun 31. Olağan Meclis Toplantısı, gündem maddelerinin onaylanmasının ardından sona erdi. - ADANA

Adana Ticaret Odası Meclis Toplantısı Dijital Platformda gerçekleşti
Adana Ticaret Odası Meclis Toplantısı Dijital Platformda gerçekleşti

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adana Ticaret Odası Meclis Toplantısı Dijital Platformda gerçekleşti - Son Dakika

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