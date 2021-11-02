Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı açıldı - Son Dakika

TÜYAP 14. Adana Uluslararası Tarım ve Sera- Bahçe Fuarı, 150 katılımcı firmayla kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Vali Süleyman Elban, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılış töreninde, son iki yıldır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin gıda ve gıda güvenliği konusunu bir kez daha hatırlattığını söyledi.

Artık her ülkenin gıda alanında çok ciddi yatırım yapıp üretimi, verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırmaya çalıştığını anlatan Elban, Türkiye'nin bu konuda dünyada nadir şanslı ülkelerden olduğunu belirtti.

Elban, Türkiye'nin tarımsal ürünleri kendisine çok rahat yetebilecek ve hatta bunların bir kısmını da ihraç edecek potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Doğanın, sanayi üretimleri ve çeşitli faaliyetlerle çok çabuk kirlendiğine dikkati çeken Elban, şöyle devam etti:

"Sadece ortamın kirlenmesi değil, aynı zamanda gıdanın temelini oluşturan tarım ürünlerinin üretildiği alanların da maalesef çok ciddi tehdit altında olduğunu gördük. Dolayısıyla birinci iş, hem gıda güvenliği hem sanayi için ama her şeyden önce yeşil mutabakat ve Paris İklim Anlaşması çerçevesinde mutlak suretle yeni hassasiyetlere uygun olarak biz de tarımla ilgili olacak tüm planlamalarımızı yapmak zorundayız. İklim değişikliğine uygun olarak artık biz de doğru tarım, sulama ve işleme tekniklerini kullanmak zorundayız. Gıda güvenliği açısından bunu yapma mecburiyetimiz var. Bunları yaparsak hem daha çok ürün elde etmiş hem daha az maliyete katlanmış hem de kendi gıdamızı, ülkemizin de gıdasını ve güvenliğini garantiye almış oluruz. Bu tür fuarlar da inşallah bu söylediğimiz amaca hizmet eder diye temenni ediyoruz."

Gelecek yıl Adana'da 4 fuar düzenlenecek

TÜYAP Adana Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü de 150 firma ve temsilcilerinin katılımıyla fuarın açıldığını ifade etti.

Tarımsal mekanizasyon, tohum, fide, fidan, sera, bahçecilik konusunda sektörün en önemli firmalarının fuarda yer aldığını aktaran Ersözlü, 6 Kasım'a kadar sürecek organizasyona Irak, İran, Lübnan, Suriye başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerinden de ziyaretçi geleceğini belirtti.

Ersözlü, bereketli fuar temennisinde bulunarak, "Buraya katılan firmaların yüzlerinin güleceği bir fuar olsun inşallah. Bu fuarla birlikte de 2021 yılı fuarlarımız Adana'da bitiyor. 2022'de takvimimizde dört farklı konuda fuarlarımız şubat ayından başlayarak başta Adana olmak üzere tüm bölgenin üretimine, istihdamına, ihracatına katkı sağlayacak." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç'in de konuşmasının ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Tohum, fide, fidan, sera, bahçecilikle ilgili ürünlerin yer aldığı fuar, 6 Kasım saat 17.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.