Adanalıların kar hasretini gideren yaylalar beyaza büründü - Son Dakika

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Adana'da, sadece şehrin yüksek kesimlerinden görülebilen kar Toros Dağları eteklerindeki yaylaları beyaz örtüyle kapladı.

Çam, ardıç, sedir ağaçları ve meyve bahçelerinin yer aldığı doğa harikası Çukurova yaylaları, her mevsim ayrı güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Kar yağışlarının ardından beyaza bürünen Toros Dağları eteklerindeki 1000 metreyi aşan rakımdaki Akçatekir, Armutoğlu ve Kızıldağ Yaylası gibi onlarca yayla ziyaretçilerine eşsiz manzara sunuyor.

Yazın sıcaktan kurtulmak isteyenlerin tercih ettiği yaylalar, kış mevsiminde ise kar görmek isteyenlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Beyaz örtüyle kaplanmış çam ağaçlarının oluşturduğu ormanlarda piknik yapan ziyaretçiler, çocuklarıyla kar topu oynayıp kardan adam yapmanın tadını çıkarıyor.

"İç turizm hareketliliği yaşıyoruz"

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerinin rakımının yüksek olması nedeniyle kar yağışının bölgede fazla olduğunu söyledi.

Çukurova insanlarını yazın serinletmenin kışın da kar keyfi yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Çay, şöyle devam etti:

"Son zamanlarda çok ciddi anlamda iç turizm hareketliliği yaşıyoruz. Özellikle bu yıl kış aylarında, tüm turizm rekoltesini üçe katlar hale geldik. Çok büyük ilgi var. Bu ilgi kafamızda bir misyon oluşturdu. Çukurova'nın yeni hamlelere ihtiyacı var. Pozantı gelecekte kış turizminde aradığı değeri bulacak gibi duruyor. Her geçen gün gelişme hamlesi içinde olan bölgemizin bu değerleri turizmle de taçlandırdığında ben inanıyorum. Burası Çukurova'nın cazibe merkezi olma potansiyeline sahip."

Çay, Pozantı'daki yaylaların en büyük avantajının ulaşım kolaylığı olduğunu dile getirerek, "Adana'daki turizmcilere yatırım çağrısında bulunuyorum. Akçatekir Yaylası ve Gülek Boğazı arasında kalan Elmalı Boğazı'nın kayak merkezi olarak değerlendirilmesini, Armutoğlu Yaylası'nın bungalov yatırımlarıyla daha aktif hale gelmesini önereceğiz. Yatırımcıların önünü açacağız." diye konuştu.



"Kar görmek için geliyoruz"

Ziyaretçilerden Emel Sarıkınacı piknik yapmak için Akçatekir Yaylası'nı tercih ettiklerini belirterek, "Burada kar topu oynuyoruz, kardan adam yapıyoruz. Yaylalar gerçekten gelinip görülmesi gereken yerlerden, kartpostal gibi. Daha önce de gelmiştim, her zaman aynı güzellikte." ifadesini kullandı.

Bahadır Canbolat ise Akçatekir Yaylası'ndaki evlerine kar görmek için geldiklerini aktararak, "Adana merkezinden kar görmek için geliyoruz, fotoğraf çekiyoruz. Çok güzel bir atmosferdeyiz, inanılmaz güzel bir havası var. Çok güzel manzaralar yakalıyoruz. Bu bölgenin turizme açılması lazım." dedi.

Asiye Şimşek de karne hediyesi olarak çocukları kar görmeye getirdiklerini belirterek ailece çok eğlendiklerini söyledi.