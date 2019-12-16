Adanaspor, kupada Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maça hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Adanaspor, kupada Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maça hazır - Son Dakika Spor

Adanaspor, kupada Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maça hazır

6 saat önce

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında yarın sahasında Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Adanaspor, kupada Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maça hazır, System.String[]

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında yarın sahasında Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu beyazlı ekip, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde antrenman yaptı.

İdmanın ilk bölümünde pas çalışan futbolcular, daha sonra hücum ve savunma organizasyonları üzerinde durdu.

Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Akdeniz ekibi, kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.

Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.

Antalya'daki ilk maçta Adanaspor, rakibine 5-1 mağlup olmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:50 Kaynak: AA
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