Adapazarı'nda, Paris'ten çocuk dostu kent ödülü geldi - Son Dakika
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Adapazarı'nda, Paris'ten çocuk dostu kent ödülü geldi

6 saat önce

Adapazarı Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Çocuk Hakları Sokağı" projesi, Paris'te düzenlenen Uluslararası İdealkent Ödülleri Töreni'nde Adapazarı'na "Çocuk Dostu Kent" ödülü kazandırdı.

Adapazarı'nda, Paris'ten çocuk dostu kent ödülü geldi, System.String[]

Adapazarı Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Çocuk Hakları Sokağı" projesi, Paris'te düzenlenen Uluslararası İdealkent Ödülleri Töreni'nde Adapazarı'na "Çocuk Dostu Kent" ödülü kazandırdı.


Adapazarı Belediyesi, "Çocuk Hakları Sokağı" projesi ile ödül almanın gururunu Paris'te yaşadı. Kent Araştırmalar Enstitüsünce UNESCO'nun Paris'teki genel merkez binasında düzenlenen ödül töreninde, Adapazarı Belediyesi, uluslararası platformda ödülünü aldı. Törende ödülünü alarak bir konuşma yapan Başkan Mutlu Işıksu, çocuk haklarına vurgu yapan anlamlı proje ile ödül kazanmış oldukları için çok mutlu olduklarını ve fark oluşturan projeleri hayata geçirmek için gayretle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.


Ödül törenine, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Şükrü Karatepe, Uluslararası Adalet ve Eşitlik Konseyi (COJEP) Başkanı Ali Gedikoğlu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcıları Barbara Toce ve Anna Magyar, İtalya'nın Urbino kentinin Belediye Başkanvekili Roberto Cioppi, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve 103 proje arasından seçilen 14 projeyle ödül almaya hak kazanan belediyelerin başkan ve yöneticileri katıldı. Ödül töreninin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Mutlu Işıksu, "En az 32 proje ile yeni çalışma dönemimizi başlatmıştık. Projelerimizin tamamı milletimizle birlikte tespit ettiğimiz ihtiyaçlara yönelik kalıcı çözümler üreten ve fark oluşturacak projelerdi. Çocuk Hakları Sokağı Projemizi de çok önemsedik. Projemizin uluslararası platformda ödüle layık görülmesi bizleri çok mutlu etti. Sakarya'mızı burada çok güzel bir şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz" dedi.


Hayata geçen projenin ve alınan ödülün Adapazarı Belediyesi'nin vizyonu ve çalışma prensibini çok açık bir şekilde gösterdiğini kaydeden Başkan Işıksu, "11 başlıkta belirlediğimiz çalışma ilkelerimizden 'Değer Üreten Adapazarı' başlığında; sosyal, ekonomik ve kültürel yaşam başta olmak üzere her alanda hayat kalitesini yükseltecek yaklaşımlar geliştirerek fark oluşturacak projeleri hayata geçireceğimizi Adapazarlı hemşehrilerimize ifade etmiştik. Çocuk Hakları Sokağı projemiz bunun nişanesi oldu. Gururluyuz. Bu gurur ve bu ödül Adapazarı'mızındır, biz Adapazarı'mızı çok seviyoruz, Adapazarı'mız her şeyin en güzelini hak ediyor ve ödüller kazandırmaya da inşallah devam edeceğiz" diye konuştu.


Ödül törenine katılmak için Paris'te bulunan Adapazarı Belediyesi heyeti, Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'yı ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel ve Adapazarı Belediyesi meclis üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Musa, Adapazarı'nı yakından bildiğini ve gelişimini sürdüren şehrin ödüller kazanmış olmasının gurur verici olduğunun altını çizerek başarılar diledi. Başkan Yardımcısı Çelikel ise Büyükelçi Musa'ya misafirperverliği için teşekkür etti. Musa'yı Adapazarı'na davet eden Çelikel, hediye takdiminde bulundu. - SAKARYA

Adapazarı, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:58 Kaynak: İHA
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