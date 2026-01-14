Adapazarı\'ndaki Hastane Şantiyesinde Yangın

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yapımı süren bin yataklı şehir hastanesi şantiyesinde çıkan yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Adapazarı Alandüzü Mahallesi'nde inşaatı devam eden şehir hastanesi şantiyesinde, işçilerin istirahat ettiği konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Kısa sürede büyüyen alevler, yatakhane olarak kullanılan yapıları sardı. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın, çevredeki diğer birimlere sıçramadan kontrol altına alınmış, 21 konteyner ise küle dönmüştü.

Görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi

Olayın ardından ortaya çıkan yeni görüntülerde, konteynerlerin adeta bir alev topuna döndüğü, dumanların gökyüzünü kaplandığı ve işçilerin uyudukları yapının kül olmasına şahit olduğu anlar yer aldı. - SAKARYA