ADDİS ABABA - TDV gönüllüleri Etiyopya'da

TDV Yurtdışı Hayri Hizmetler Kıdemli Uzmanı Mahmut Temelli ile röportaj ADDİS ABABA - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri, kurban bayramı hazırlıkları için Etiyopya 'nın başkenti Addis Ababa'ya geldi. Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Cemil Alıcı, gönüllülerle toplantı yaptı.

Kaynak: AA

Addis Ababa, Etiyopya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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