Deniz Feneri Derneği Ramazan Boyunca İhtiyaç Sahiplerine Yardım Etti

Deniz Feneri Derneği, ramazan boyunca Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine iftar sofraları kurdu, insani yardım malzemeleri ulaştırdı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, ramazanda Afganistan, Bangladeş, Benin, Bosna Hersek, Burkina Faso, Çad, Endonezya, Etiyopya, Gana, Kamerun, Lübnan, Mali, Nijerya, Sierra Leone, Somali, Sri Lanka, Tanzanya, Tayland, Togo, Suriye ve Yemen başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında yardım çalışmaları yürütüldü.
Avrupa, Asya ve Afrika'da iftar sofraları kuran dernek, gıda, zekat ve fitre yardımları yaptı.
Dernek, "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü"nde 21 ülkede iftar verirken bayram kıyafeti ve harçlığıyla da yetim çocuklara mutluluk yaşattı.
İsrail'in saldırıları altındaki Gazze için gıda, battaniye ve acil insani yardım malzemeleri içeren koliler Mısır üzerinden tırlara yükletilip, Refah Sınır Kapısı'na ulaştırıldı.
Gazze'de iftar ve sahur için sıcak yemek dağıtıldı, evlerini kaybeden Filistinlilere çadır desteği yapıldı.
Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için bölgeye hijyen setleri ulaştıran dernek, hayatın devam ettiği bölgelerde alışveriş için zekat ve fidye olarak nakdi yardımlar gerçekleştirdi.
Deprem bölgelerindeki çocuklara bayramlık hediyesi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kurulan aşevlerinde ramazan boyunca vatandaşlara iftar ve sahur verildi.
Deprem bölgesinde 100 bin kişiye sahur paketi ulaştıran dernek, hediye paketleriyle sevindirdiği çocuklara bayram harçlığı ve kıyafet armağan edecek.
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Antalya'nın Gazipaşa Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileri, deprem bölgesine yardım kolileri gönderdi. İçerisinde oyuncak, kırtasiye, kıyafet ve ikram malzemeleri bulunan yardım kolileri, depremzedelere ulaştırıldı. Çınar Derneği Başkanı Yunus Koç, minik öğrencilere teşekkür etti.
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