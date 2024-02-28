KBÜ'de Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu Gerçekleştirildi - Son Dakika
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KBÜ'de Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu Gerçekleştirildi

KBÜ\'de Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu Gerçekleştirildi

Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İslami ilimlerde güncel sorunlar ve çözüm önerilerini ele aldı. Sempozyuma Türkiye, Katar, Nijerya, Yemen, Libya, Suriye, Irak, Fas, Cezayir, Lübnan, Malezya, Mısır, Etiyopya, Endonezya, Burkino Faso ve Mali'den 73 lisansüstü öğrenci katıldı.

28.02.2024 18:57
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Karabük Üniversitesince (KBÜ) "1. Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İslami İlimler Fakültesi tarafından Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumda, İslami ilimlerde güncel sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kavak, açılış konuşmasında, İslam'ın ilimle başladığını ve bilinçle devam ettiğini anlattı.

Sadece bilginin yeterli gelmediğini, toplumun ve ferdin bilinçlendirilmesi gerektiğini belirten Kavak, "Bilgi ve bilinç İslam tarihi boyunca birlikte devam etti. İslami ilimlerin dünyayla hareket ettiği, ulemamızın, alimlerimizin ciddi çalışmalar yaptığı dönemlerde İslam dünyasında çok büyük gelişmeler meydana geldi." ifadelerini kullandı.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Naim Naimi, sempozyumun temel hedefinin lisansüstü öğrencilerini bilimsel etkinliklere teşvik etmek, kendilerini ve fikirlerini ifade edebilme imkanı sunmak olduğunu belirtti.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Zeynep Özcan, Karabük Üniversitesi'nde ilk defa yapılan sempozyumun öğrenciler açısından faydalı geçmesini temenni etti.

Türkiye, Katar, Nijerya, Yemen, Libya, Suriye, Irak, Fas, Cezayir, Lübnan, Malezya, Mısır, Etiyopya, Endonezya, Burkino Faso ve Mali'den 73 lisansüstü öğrencinin katıldığı sempozyumda, 47'si Arapça, 21'i Türkçe ve 5'i İngilizce 73 bildiri yüz yüze ve çevrim içi sunuldu.

Dekan Kavak moderatörlüğünde lisansüstü öğrencilerinin yaptığı sunumlarla devam eden sempozyum, sertifika teslim töreniyle son buldu.

Sempozyuma, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Halim Gül, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin, Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayhan Işık, Temel İslam Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Koçyiğit, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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