Maraton İzmir Avek\'te Kenyalı ve Etiyopyalı sporcular birinci oldu

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HABER: ECE AZAK - KAMERA: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 5'incisi düzenlenen Türkiye'nin En Hızlı Maratonu 'Maraton İzmir Avek', dünyadan ve ülkemizin dört bir yanından gelen sporcuların katılımıyla koşuldu. Maratonda erkeklerde Kenyalı Vitalis Kibiwot, kadınlarda ise Etiyopyalı Aamelmal Tagel birinci oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 5'incisini düzenlediği "Türkiye'nin En Hızlı Maratonu" Maraton İzmir Avek, 5 bin 600 atletin katılımıyla koşuldu. Uluslararası Yol Yarışları kategorisinde World Athletics Label unvanlı Maraton İzmir Avek'e 38 farklı ülkeden atletler katıldı. Avek Otomotiv'in isim sponsorluğunu yaptığı maratona, bu yıl Sidrex, İzmirli, SPX, Kula Doğal Maden Suyu ve Thera Vita destek verdi. Yarış öncesi ve sonrası renkli görüntülere sahne oldu. Kimono giyen yarışçılar, stantlardaki görevliler ve her yaştan İzmirli, Kültürpark'ı adeta renk cümbüşüne çevirdi. Yarışın heyecanı ile müzik ve dansın keyfi, tüm katılıcılara eğlence dolu anlar yaşattı.

BİRİNCİLİK KENYA VE ETİYOPYA'YA

38 ülkeden 600 seçkin atletin katıldığı 42 kilometrelik yarışta erkeklerde Kenyalı Vitalis Kibiwot 02.11.08 derecesi ile birinciliği aldı. Etiyopyalı Sendeku Alelgn ise 02.13.42 ile ikinci, Kenyalı Silas Kurui 02.13.47 ile üçüncü oldu. Mustafa Kemal Bulvarı ile Karşıyaka sahilinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, yarışçıların hızını ve parkurda rekorun çıkmasını da engellerken, 42 kilometrelik koşuda kadınlarda Etiyopyalı Aamelmal Tagel 02.37.26 ile birinciliği elde etti. Yine Etiyopyalı Bekelech Bedada 02.42.10 ile ikinci, Japon Suguru Oktabe da 02.43.16 ile üçüncülüğü elde etti.

5 BİN 600 SPORCU KOŞTU

Günün ilk startı sabah 07.00'de 10 kilometre kategorisinde verilirken, yaklaşık 5 bin sporcu Kültarpark'taki eski İZFAŞ binası önünden saat 07.00'de start aldı. Koşucular, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay durağından dönerek, İZFAŞ binası karşı şeridinde yarışı tamamladı. 42 kilometrelik koşunun startı saat 08.00'de yine aynı noktadan verildi. Atletler, Alsancak üzerinden Karşıyaka'ya ulaşıp Bostanlı İskelesi'ne gelmeden dönüşe geçti. Aynı parkurdan bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı'na varan sporcular, Marina İzmir'den dönerek başlangıç noktasında yarışı tamamladı.

BENGİSU AVCI DA KOŞUDA YER ALDI

Her iki yarışın da startını İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Egeli ile ünlü teknik direktörler Ersun Yanal ile Hüseyin Eroğlu birlikte verdi. Dünyada Okyanus Yedilisi'ndeki yedi kanaldan dördünü geçen ilk ve tek Türk kadını İzmirli yüzücü Bengisu Avcı da Sidrex Koşu Takımı ile starttaki yerini aldı.

10 KİLOMETRELİK KOŞUDA KAZANANLAR BELLİ OLDU

10 kilometrelik koşuda erkeklerde sıralama Mohammad Hosein Tayebi, Ahmet Civci ve Bedri Şimşek şeklinde olurken, kadınlar ve Türk kadınlarda Tuğçe Karakaya, Natalia Kahraman, Özlem Işık bu sıralamayla yarışı tamamlandı. 10 kilometre erkekler 35-39 yaşta Osman Erkam Şafak, kadınlarda Natalia Kahraman; 40-44 yaş erkeklerde Tahsin Ersin Kurşunoğlu, kadınlarda Negin Ayromloo; 45-49 yaş erkeklerde Ahmet Bayram, kadınlarda Yasemin Karasu Dönmez; 50-54 yaş erkeklerde Oktay Ertunç, kadınlarda Leyla Erbay; 55-59 yaş erkeklerde Ayhan Duymuş, kadınlarda Gülşen Sönmez; 60-64 yaş erkeklerde Abdullah Ertekin, kadınlarda Raziye Arabacı; 65-69 yaş erkeklerde Hanis Breuninger, kadınlarda Fatma Musal; 70-74 yaş erkeklerde Mehmet Yavuz Vural, kadınlarda Aysel Ertuğ; 75-79 yaş erkeklerde İsmail Yörükoğlu, kadınlarda Türkay Atalay birincilikleri aldı.

KOŞUNUN ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Kültürpark'ta yapılan ödül töreninde 10 kilometrelik koşuda kazanalara ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup Sözcüsü ve Karabağlar Belediyesi Başkan Yardımcısı Elvin Sönmez Güler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Enver Yılmaz, Ersun Yanal Vakfı Başkanı Ersun Yanal, Avek Otomotiv Yönetim Genel Müdürü Derya Uluğ verdi.

42K Maraton İzmir Avek 2024 Genel Erkekler ve Genel Kadınlar'da birinci 10 bin dolar, ikinci 5 bin dolar, üçüncü 3 bin dolar, dördüncü 2 bin dolar, beşinci ise bin dolarlık ödülün sahibi oldu. 42K'da dereceye girenlere ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay adına İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup Sözcüsü ve Karabağlar Belediyesi Başkan Yardımcısı Elvin Sönmez Güler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Egeli, Ege Şehir A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Odaman, AVEK Otomotiv Genel Müdürü Derya Uluğ ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aras Kaynarca verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Elvin Sönmez Güler, ödüllerini kazananlara teslim ederken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın selamlarını getirdiğini belirterek, "Başkanımız sizlerin katılımlarından dolayı hepinize tek tek teşekkür etti. Tüm sporcularımızı canı gönülden kutluyoruz ve katılımınız için bize güç kattığınız için sizleri tekrardan tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIKLI VE MUTLU OLMAK İÇİN UMARIM UZUN YILLAR KOŞMAYA DEVAM EDERİZ"

Maraton İzmir Yaş Kategorisi 42 K Türk Sporcularda birinci gelen Hakan Turan ise "Öncelikle çok sevinçliyim. Maratoncular arasında en temel konu şudur. Derece ne olursa olsun maratonu tamamlamış olmak zaten büyük bir başarıdır. Bu bağlamda bugün maratonu tamamlayan herkesi tebrik ediyorum. Hızlı bir parkurdu ama bugün özellikle 33, 34 kilometreden sonraki dönüşte bayağı bir ters hava rüzgarı yedik. Bayağı bir silkeledi bizi. Uzun yıllar maraton koştum. İlk defa İzmir'de koşmak nasip oldu. Derece hiç önemli değil. Sağlıklı olmak için, mutlu olmak için umarım uzun yıllar koşmaya devam ederiz. Gençler de öğrencilerimizle arkadan bizi takip eder ve bizden daha iyi olurlar" diye konuştu.

"ENGELLİ BİREYLERİN SPORA TEŞVİKİ AÇISINDAN ÇOK GÜZEL"

Maraton İzmir 10K Özel Sporcu Kadın Birincisi ise "Bu kategoride yarışı açtıkları için çok teşekkür ediyorum. Daha önceden maalesef bu kategori yoktu. Çok sevindim. Engelli bireylerin spora teşviki açısından çok güzel. Ortam güzel, yarış güzeldi. İnşallah daha da güzelleşerek devam eder" dedi.