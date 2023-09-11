Etiyopya Yeni Yıla Hazırlanıyor - Son Dakika

Etiyopya Yeni Yıla Hazırlanıyor

Etiyopya Yeni Yıla Hazırlanıyor
Son Güncelleme: 11.09.2023 17:47

Kendine has takvim kullanan Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, yarın 2016 yılına girmeye hazırlanıyor. Ülkedeki tüm resmi kurumlar yılbaşı tatili yapacak.

Her yıl yeni yılı 11 ya da 12 Eylül'de karşılayan 120 milyon nüfuslu Etiyopya, yarın 2016 yılına girecek. Ülkedeki tüm resmi kurumlar, yarın yılbaşı tatili yapacak. Başbakan Abiy Ahmed, tebrik mesajında, geçen yıl çok sayıda zorluğun üstesinden geldiklerini belirterek, yeni yılda tüm Etiyopyalılara mutluluk diledi.

7 yıl 8 ay geriden geliyorlar! Etiyopya yarın 2016'ya girecek

HASAT DÖNEMİNİN BAŞI

Hükümet, ülkenin en büyük ekonomik projelerinden biri olan Hedasi Barajı'nın tamamen doldurulmasını da bu yıl yeni yılın başlangıcına denk getirdi. "Enkutataş" olarak anılan yılın ilk günü, yağış mevsiminin sona ermesi ve hasat döneminin başı olarak kabul ediliyor.

7 yıl 8 ay geriden geliyorlar! Etiyopya yarın 2016'ya girecek

7 YIL 8 AY GERİDEN GELİYOR

Miladi takvime göre, yaklaşık 7 yıl 8 ay geriden gelen ve Güneş esaslı olan Etiyopya takvimi, dini bir takvim olmasının yanı sıra Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti tarafından tüm resmi işlerde kullanılıyor.

7 yıl 8 ay geriden geliyorlar! Etiyopya yarın 2016'ya girecek

GÜN 06.00'DA BAŞLIYOR

Farklı bir saat sistemi de kullanan Etiyopya'da gün saat 00.00'da değil 06.00'da başlıyor. Bir gün 12 saatlik iki farklı bölümden oluşurken, ilk saat dilimi saat 06.00'da, ikinci dilim ise saat 18.00'de başlıyor.

BİR YILDA 13 AY BULUNUYOR

Etiyopya takviminde 12 ay 30 günden oluşurken, takvimde 12'nci aydan sonra 5 ila 6 günlük 13'üncü ay bulunuyor. Bu takvime göre, yeni yıla 11 veya 12 Eylül'de giriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Etiyopya Yeni Yıla Hazırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Etiyopya Yeni Yıla Hazırlanıyor - Son Dakika
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