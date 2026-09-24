Adı birçok suç dosyasında geçiyordu! Ümit Yalçın'a İspanya'da kanlı pusu

Türkiye'de adı çeşitli organize suç ve uyuşturucu soruşturmalarına karışan Ümit Yalçın, İspanya'nın Malaga kentinde silahlı saldırıya uğradı. Bir restoranın terasında ikisi kadın üç kişiyle yemek yediği sırada gerçekleşen olayda, iki saldırgan Yalçın'a ateş açtı.

YÜZÜNDEN VURULDU

Yüzünden vurularak ağır yaralanan Ümit Yalçın, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yalçın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için İspanyol polisi geniş çaplı inceleme başlattı.