Adıgüzel Barajı'nda su seviyesinin azalmasıyla birlikte binlerce balık telef oldu - Son Dakika
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Adıgüzel Barajı'nda su seviyesinin azalmasıyla birlikte binlerce balık telef oldu

12.08.2022 12:53
Adıgüzel Barajı'nda su seviyesinin azalmasıyla birlikte binlerce balık telef oldu

Adıgüzel Barajı'nda su seviyesinin azalmasıyla birlikte binlerce balık telef oldu Kuraklığın ardından susuzluk kabusu geri döndü Denizli'de hicaz narı, ayva ve erkenci meyve türleriyle ünlü Pamukkale Ovası'nda geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından bu yılda susuzluk endişesi yaşanmaya başladı.

Adıgüzel Barajı'nda su seviyesinin azalmasıyla birlikte binlerce balık telef oldu

Kuraklığın ardından susuzluk kabusu geri döndü

DENİZLİ - Denizli'de hicaz narı, ayva ve erkenci meyve türleriyle ünlü Pamukkale Ovası'nda geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından bu yılda susuzluk endişesi yaşanmaya başladı. Su seviyesinin azalmasıyla birlikte binlerce balığın tefen olduğu bölgede, çiftçiler hasattan önce ürünlerini son bir kez da sulayabilmeyi istiyor.

Denizli'de mikro klima özelliği nedeniyle en kaliteli hicaz narı, ayva ve erkenci meyvelerin üretiminin yapıldığı Pamukkale Ovasına susuzluk kabusu geri döndü. Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle ürünlerini yeterince sulayamayan çiftçiler bu yılda Adıgüzel Barajında su seviyesinin düşmesiyle kapakların kapanmasıyla tekrar susuz kaldı. Su kaynaklarındaki su seviyesinin aşırı derecede düşmesi nedeniyle binlerce balık telef oldu. Bölgedeki çiftçilerin en büyük beklentisi ise ürünlerini hasattan önce son bir kez daha sulayabilmek.

Pamukkale ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'ndeki kuruyan sulama kanallarında inceleme yapan Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, son kez yapılacak sulamayla ürün kalitesinin de artacağına dikkat çekti. Başkan Gemici, "Sezonu kısıtlı bir sulama ile geçirmiş olsak ta sonuna doğru geldik. Yerine göre 2-3 defa sulama yaptık ama son zamanlarda yetişen ürünlerimizi son kez su vermiş olsak daha iyi olurdu. O zaman hiçbir kaybımız olmazdı ve çiftçilerimizde sezonu güzel ve memnun kapatmış olurdu. Biz yine de buna da şükür ediyoruz. Çünkü Adıgüzel Barajının Ege Bölgesinde bulunan diğer barajlara oranla en düşük su kaybı yaşadığı raporlarda yer aldı. Suyun azalmasının sebebi ise bu baraja gelen doğal kaynakların başka bir proje çerçevesinde kapatılmasından kaynaklandığı söyleniliyor. Bu projede çerçevesinde azalan su konusunda bir yanlış yapıldı. Bir can suyu kadar suyun yatağa bırakılması bence bir çözümdür. Bir de 5-6 yıldır artan sıcaklıklar, tarlaların sulanması ve buna benzer birçok nedenden dolayı Adıgüzel Barajındaki su seviyesini kaybetmeye devam ediyor. Bununla ilgili bir çalışma yapılması gerekiyor" dedi.

Yaşanan su sıkıntısına rağmen tarlalarını sulayabildiklerini ancak hasattan önce son sulama yaparak ürün kalitesinin yükselmesini beklediklerini anlatan Çiftçi Ramazan Öz ise "Şuana kadar sulamalarımızı 2-3 defa yaptık. Son zamanlarda bir defa daha mahsullerimiz sulasaydık daha güzel olurdu. Meyvelerimiz tam olmak üzere ama bir suya daha ihtiyacımız var. Şu anda kanalda bulunan su yağmur suyudur. Mahsullerimiz için suya ihtiyacımız var" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıgüzel Barajı'nda su seviyesinin azalmasıyla birlikte binlerce balık telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıgüzel Barajı'nda su seviyesinin azalmasıyla birlikte binlerce balık telef oldu - Son Dakika
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