Adıyaman'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları - Son Dakika

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Çuhadar, mesajında, başta Adıyaman'da çalışan basın mensupları olmak üzere tüm gazetecilerin gününü kutladı.

Vali Çuhadar, "Milletimizin ortak sesi olmanın ötesinde, kamuoyunun vicdanını temsil eden ilkeli ve dürüst yayıncılık prensiplerinden ödün vermeyen, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen her koşulda kamuoyunu aydınlatmak için büyük bir özveriyle çalışan, yerel ve ulusal basınımızın seçkin temsilcilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise gazeteciliğin, demokratik ülkelerin vazgeçilmez unsurlarından biri tanesi olduğunu belirterek, şunlar kaydetti:

"Gazetecilik, kamuoyunu sağlıklı ve doğru haber akışıyla bilgilendirmektir ve bu bilgiyi sağlayan basın mensuplarının üstlendiği misyon oldukça önemlidir. Kamuoyunun doğru bir şekilde aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden, halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan basın çalışanlarının bu özel ve anlamlı günü kutlu olsun."

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın da her konu ve yaşanan her gelişmeden doğru, dürüst, objektif ve ilkeli bir şekilde toplumu bilgilendirmek gibi bir görevi olan gazetecilerle yakın bir mesai paylaştıklarını bildirerek, "Bu duygu ve düşüncelerle, görevlerinin başında olan değerli basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, kendilerine, ailelerine sağlık ve başarılar temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise tüm gazetecilerin gününü kutladı.

İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek de gazeteci ve basın emekçilerinin günün kutladı.