Adıyaman'da 12 Yaş Altı Flöre Açık Turnuvası sona erdi

Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkan Vekili Ahmet Hakan Hayber , TEF Yönetim Kurulu Üyesi Sayım Başaçık, Tesis Amiri Mesut Güleç, Müsabaka Gözlemcisi Mehmet Ali Cengiz takdim etti.

Karşılaşmalar sonucunda, Mersin Eskrim Spor Kulübü sporcusu İmran Behiç Tümkaya altın, Gölbaşı Lisesi Spor Kulübü sporcularından Mir Bedirhan Karayılan gümüş, Mert Torun ve Yiğit Dağlı bronz madalya kazandı.

Gölbaşı Spor Salonu'ndaki turnuvanın ikinci gününde 12 yaş altı flöre erkekler kategorisinde karşılaşmalar yapıldı.

Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesinde Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 12 Yaş Altı Flöre Açık Turnuvası sona erdi.

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