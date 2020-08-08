Adıyaman'da 50 ev karantinaya alındı - Son Dakika

Adıyaman'da 50 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 50 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 50 evde karantina uygulaması başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele çerçevesinde yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Bahçecik, Bahçelievler, Cumhuriyet, Fatih, Karapınar, Mehmet Akif, Örenli, Sıratut, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Ulu Cami, Yavuz Selim, Yeşilyurt, Altınşehir, Barbaros, Hürriyet, Kayalık, Yeni ve Malazgirt Mahalleriyle Gümüşkaya köyündeki 50 evde karantina uygulanmasına karar verildi.

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 11:07

Kaynak: AA

Son Dakika

Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisi dronla görüntülendi

Nicolas Anelka'dan Fenerbahçe taraftarına belgesel açıklaması: Görüntüleri Netflix kesti

Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu

Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun uyarılarını paylaştı: İnsanlar mesafesiz bir araya geliyor, bu beni üzüyor

Talihsiz aile tatillerinin ilk saatinde soyuldu

Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı

Fenerbahçe, 3 sponsorundan toplam 70.5 milyon TL alacak

Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'ye yüklendi: Bireysel çıkarlar bu sistemin dışındadır

5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı

Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var

Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada

Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu: Reddedemeyeceğim bir teklif aldım

Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı

Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı

Fraport TAV Antalyaspor, milli futbolcu Nuri Şahin ile temasa geçti