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Adıyaman'da, AK Parti Adayı Kılınç Başkanlığa Seçildi

2 saat önce

Adıyaman'da, AK Parti adayı Kılınç başkanlığa seçildiADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN Belediye Başkanlığı'nı kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li Süleyman Kılınç kazandı.

Adıyaman'da, AK Parti adayı Kılınç başkanlığa seçildi

ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN Belediye Başkanlığı'nı kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li Süleyman Kılınç kazandı.

Adıyaman'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Süleyman Kılınç başkanlığa seçilen isim oldu. Süleyman Kılınç, AK Parti'li mevcut belediye başkanı Hüsrev Kutlu'nun yerine Cumhur İttifakı adayı gösterilmişti.

Adıyaman'da 1965 yılında dünyaya gelen Süleyman Kılınç, 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde eğitim gördüğü sırada sınavlara katılarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Doktor olarak mezun olmasının ardından Kütahya ve İstanbul'da çalışan Kılınç, daha sonra görevini memleketinde sürdürdü. 14 yıl Adıyaman Tabip Odası Başkanlığı görevini yürüten Kılınç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Beyin Cerrahisi uzmanlığı yapıyordu. Kentin resmi olmayan sonuçlarına göre yeni belediye başkanı olan Kılınç, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:14 Kaynak: DHA

Süleyman Kılınç, AK Parti, Adıyaman, Güncel
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