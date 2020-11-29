Adıyaman'da bir köye korona virüs karantinası - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Sayören köyü karantina altına alındı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı Besni ilçesine bağlı Sayören köyünde pozitif vaka sayılarında artış olması nedeniyle köy karantinaya alındı.

Yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı Sayören'de 1 hafta içerisinde 40 kişinin korona testinin pozitif çıkması üzerine, sosyal izolasyonun temini ve salgının kontrol altına alınması amacıyla ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle giriş ve çıkışlar yasaklandı. Sayören köyünde 65 kişinin pozitif olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN