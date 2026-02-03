Adıyaman'da Deprem Acısı ve Adalet Arayışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Adıyaman'da Deprem Acısı ve Adalet Arayışı

03.02.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremde kaybettikleri kızlarını mezarında ziyaret eden Yıldırım ailesi, acılarını ve adalet talebini dile getirdi.

Haber: Abdurrahman Akçal/ Kamera: Hakan Karaduman

(ADIYAMAN) - 6 Şubat 2023 depremlerinin üçüncü yılı yaklaşırken, Adıyaman'da kayıpların acısı tazeliğini koruyor. Depremde henüz 5 aylık evliyken yaşamını yitiren öğretmen kızları Meltem Yıldırım Özer'in mezarını doğum gününde ziyaret eden Nurten ve Ömer Yıldırım çifti, yaşadıkları büyük acıyı ve adalet arayışlarını dile getirdi. Anne Yıldırım, "Mahkemelere girip çıkıyoruz. Biz bu kadar acıyı yaşarken onlar orada hala inşaatlara devam ediyorlar. Mahkemelere girip çıkıyoruz hep aynı sonuç, hep erteliyorlar" dedi.

6 Şubat 2023 depremlerinin üçüncü yılı yaklaşırken, Adıyaman'da kayıpların acısı tazeliğini koruyor. Depremde henüz 5 aylık evliyken yaşamını yitiren öğretmen kızları Meltem Yıldırım Özer'in mezarını doğum gününde ziyaret eden Nurten ve Ömer Yıldırım çifti, yaşadıkları büyük acıyı ve adalet arayışlarını dile getirdi.

Depremde kızı ve damadının cenazesini üçüncü gün enkazdan çıkarabildiklerini belirten baba Ömer Yıldırım, gecikmelere ve kentin unutulduğu duygusuna dikkati çekti.

Ömer Yıldırım, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:

"Kızımla damadımı kaybettim. Öğretmendi kızım. O acı, bir gün değil. Üçüncü gün çıkarttık. Gelen olmadı. Gelen olmayınca ne olacak? Yani gelindi ama geç gelindi. Adıyaman halkı gözden çıkarıldı bir defa. Unutuldu. Hala da öyle. Adıyaman'ın halini görüyorsunuz. Buraya geldiğinizde burada bir teselli buluyorsunuz. Onun dışında bir şey yok yani. Haftanın 3-4 günü geliyoruz. Damadım başta, kızımın yanında babaannesi var, halası var, bir de yeğeni var orada. Daha aile efradından aşağıda 5-6 tane daha mezar var. 9 kişi kaybettik bu aileden."

"Onlarla beraber öldük, ruhumuz ölmüş"

Anne Nurten Yıldırım ise yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Neler yaşamadık ki? Yazsan romanlara sığmaz. Ne söylesem yerini doldurmuyor. Çok büyük bir acı. Biz öldük onlarla beraber, ruhumuz ölmüş yani. Bedenimiz yaşıyor ama ruhumuz yok bizim. Yavrum 5 aylık evliydi. Umutları vardı, hayalleri vardı. Sekiz saniyede bir bina yıkılır mı? Sekiz saniyede... Yapanların cezasını ver ya Rabbim. Yazık günah değil mi bunlara? Hep umutları vardı bunların. Neler yapacaklardı, hepsi yarım kaldı. Rabbim bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Bugün doğum günüydü kızımın. Onun günüydü, onu nasıl yalnız bırakalım? Her gün burada olmak istiyorum, her gün. Yanında olmak istiyorum ama bugün çok özel bir gün. Dört yıl Siirt'te görev yaptı, Pervari'nin Karasungur Köyü'nde zor şartlarda çocuğum dört sene görev yaptı. Sonra geldi Kahta'nın Karadut Köyü'nde yaptı. Sonradan Adıyaman'a geldi."

"Hala inşaatlara devam ediyorlar"

Baba Ömer ve anne Nurten Yıldırım, kızlarının vefat ettiği Bilkent Sitesi ve yargı sürecine ilişkin ise şu açıklamalarda bulundular:

"Bilkent yapı. O da ayrı bir yara zaten. Mahkemelere girip çıkıyoruz. Biz bu kadar acıyı yaşarken onlar orada hala inşaatlara devam ediyorlar. Mahkemelere girip çıkıyoruz hep aynı sonuç. Sürekli rapor, sürekli rapor. Yani mahkemeye giriş çıkışımız hep erteliyorlar, hep erteliyorlar. Yazık günaha bunlara. İki tane bilirkişi raporu geldi. Şimdi İzmir'den istiyorlar. Ne hikmetse, ne yapacaklar? Yani aklamaya mı çalışıyorlar acaba? Biz de anlayamadık yani."

Depremde kardeşini, kardeşinin eşini ve 2 yeğenini kaybeden bir inşaat işçisi de mezarlık ziyaretinde, "İlk önceleri her gün gelir insan. Zamanla haftada bir, birden düşüyor. Zamanla da özel günlerde. O şekilde işte. İnsan oğlu nankördür. Unutmam der ama unutur. Unutuluyor yani. Kepçe vardı, operatör yoktu. Operatörler Şanlıurfa'dan gelmişti. Adamlar kepçe kullanmak için başvuruyor, kağıt istiyorlar. Yani zorluk çıkarıyorlardı. Çarşamba günü akşama kadar Allah razı olsun çalıştı onlar. Çıkardık işte o gün çıkardık. Çarşamba günü. Üçüncü gün" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Adıyaman, Deprem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da Deprem Acısı ve Adalet Arayışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi
Ademola Lookman, Atletico Madrid’de Bonservisi ve maaşı belli oldu Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu

17:02
“Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu“ iddialarına yalanlama
"Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu" iddialarına yalanlama
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
15:27
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
15:01
Türkiye’yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Türkiye'yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
14:37
Fenerbahçe’den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
14:19
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 17:11:31. #7.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Deprem Acısı ve Adalet Arayışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.