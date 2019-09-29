Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da motosikletlinin çarptığı yaya öldü
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Adıyaman'da motosikletlinin çarptığı yaya öldü

59 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosikletlinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'da motosikletlinin çarptığı yaya öldü, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosikletlinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Seydi Vakkas K. (70) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, ilçeye bağlı Belören beldesinde yol kenarında yürüyen Muhammed Turan'a çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan Turan, durumunun ağır olması nedeniyle sevk edildiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Motosikletin sürücüsü gözaltına alındı.

Motosiklet, Adıyaman, Belören, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 05:26 Kaynak: AA
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