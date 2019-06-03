Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı
1 saat önce
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bir evin bahçesine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 08:15 Kaynak: AA
'ın Besni
ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bir evin bahçesine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Mehmet Yalçın
idaresindeki 60 KA 458 plakalı otomobil, Adıyaman Besni kara yolu Aşağıçöplü mevkisinde kontrolden çıkarak bir evin bahçesine girdi.
Kazada sürücü Yalçın ile otomobilde bulunan Perihan ve Selda Yalçın yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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