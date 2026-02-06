Adliyede 2 sanığı öldürüp, jandarmayı şehit ettiği silahı tekerlekli sandalyenin tuvaletine gizlemiş

BURSA Adliyesi'nde 2 yıl önce duruşma sırasında tutuklu sanıklar Mertcan Akça (26) ile babası Köksal Akça'yı (54) öldüren, 2 jandarma personelinden birini şehit edip, birini ise ağır yaralayan Kemal Ergün'ün (52), oğlu Tolga Ergün (21) ile birlikte adliye binasına gelişine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde oğlu Tolga Ergün'ü tekerlekli sandalyeyle X-Ray cihazının yanından geçirdiği görüldü. Ergün, saldırıyı gerçekleştirdiği tabancayı, felçli oğlunun tekerlekli sandalyesindeki tuvalet yapılan bölüme nasıl sakladığını da anlattı.

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence mekanında 23 Eylül 2023'te yaşanan silahlı saldırıya ilişkin davanın 2'nci duruşmasının görüldüğü Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 13 Aralık 2024'te silahlı saldırı düzenlendi. Müştekilerden olan ve 2023'teki silahlı kavga sonrası engelli kalan Tolga Ergün'ün babası Kemal Ergün, oğlunun tekerlekli sandalyesinin altından çıkardığı tabanca ile tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'ya küfrederek 7-8 el ateş etti. Yaklaşık 30 kişinin bulunduğu duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, avukatlar ve duruşmayı takip eden basın mensupları koltukların altına girerek kendilerini korumaya çalıştı. Kurşunlar, baba-oğul ile Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar ile Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut'a isabet etti. Saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün etkisiz hale getirilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar ile Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut ise kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan jandarma personellerinden Nurettin Yaşar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından adliye binasındaki tüm güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün ve yakınlarının yanı sıra adliyede görevli bazı polis memurlarının da aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına aldı. İncelemede; Kemal Ergün'ün olayda kullandığı tabancanın kurusıkıdan çevrildiği ortaya çıktı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen 7 şüpheli ile olayda ihmali bulunduğu değerlendirilen 2 kamu görevlisi adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Kemal Ergün'ün 'Tasarlayarak kasten öldürme', 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından, şüpheliler Tolga Ergün, Muhammet Ö., Kadir C., Murat K. ve Mehmet Ç.'nin 'Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak' suçlarından tutuklanmasına karar verildi. Şüpheliler E.D. ve Ş.F. 'Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak', H.K. ve N.A. ise 'Görevi kötüye kullanma' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 MAHKUMİYET, 5 BERAAT

Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Kemal Ergün, şehit Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'a karşı eylemi nedeniyle 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut'a yönelik eylemi nedeniyle 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 19 yıl, Mertcan Akça ve Köksal Akça'ya yönelik eylemi nedeniyle ise 'haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez 23 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme heyeti diğer sanıklar Tolga Ergün, Muhammet Ö., Kadir Can U., Murat K. ve Mehmet Ç.'nin ise beraatine hükmetti.

X-RAY CİHAZININ YANINDAN GEÇTİ

6 sanıklı davada ceza alan tek sanık olan Kemal Ergün'ün, tabancayı adliye binasına soktuğu anlara ilişin görüntüler ortaya çıktı. Adliye binasının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Kemal Ergün'ün 2023'teki silahlı saldırının ardından engelli kalan oğlu Tolga Ergün'ü tekerlekli sandalyeyle adliyeye getirdiği ve X-Ray cihazından geçmeden binaya giriş yaptığı görüldü.

TABANCA SES YAPMASIN DİYE BEZİN İÇİNE SAKLAMIŞ

Kemal Ergün, felç kalan oğlunun tekerlekli sandalyesindeki tuvaleti yapılan bölüme tabancayı nasıl yerleştirdiğini de sorgusunda anlattı. Tuvalet bölümüne ilk önce yedek bez koyduğunu, tabancayı da onun üstüne yerleştirdiğini söyleyen Ergün, sandalye hareket halindeyken tabanca ses yapmasın diye üstünü yatak koruyucuyla kapattığını da belirtti. Tabancayı tekerlekli sandalyenin tuvalet bölmesine yerleştirip adliyeye girdiğini ve duruşma salonunda saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

'ANLAMSIZ ŞEKİLDE SANIKLARIN BERAATİNE KARAR VERİLDİ'

Saldırıda hayatını kaybeden Mertcan Akça ile Köksal Akça'nın ailesinin avukatı Tuncay İlçim ise davadaki 5 sanığın beraat etmesine tepki gösterdi. Diğer sanıkların da eylemi önceden bildiğini ve Kemal Ergün'e yardım ettiklerini söyleyen İlçim, kararı istinafa taşıyacaklarını belirterek, "Karar bize göre hatalıdır. Çünkü dosya içerisinde somut kamera görüntüleri de bulunmaktadır. Bu eylemi gerçekleştiren şahıstan çok, bu silahın adliyeye nasıl sokulduğu ve sokulmasında kimlerin dahil olduğudur. Mahkeme gerekçesinde anlamsız şekilde diğer sanıkların beraatine karar verdi. Konuyu üst mahkemeye taşıyacağızö dedi.