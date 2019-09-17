Son Dakika Haberleri: Adnan menderes, idam edilişinin 58'inci yıl dönümünde anıldı (1)
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Adnan menderes, idam edilişinin 58'inci yıl dönümünde anıldı (1)

1 saat önce

ESKİ başbakanlardan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 58'inci yılı nedeniyle Topkapı'daki Anıt Mezar'da anma töreni düzenlendi.

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ESKİ başbakanlardan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 58'inci yılı nedeniyle Topkapı'daki Anıt Mezar'da anma töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes, Menderes'in torunları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


- İstanbul
Hasan Polatkan, Adnan Menderes, Menderes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:17 Kaynak: DHA
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