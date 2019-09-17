Adnan menderes, idam edilişinin 58'inci yıl dönümünde anıldı (1)
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ESKİ başbakanlardan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 58'inci yılı nedeniyle Topkapı'daki Anıt Mezar'da anma töreni düzenlendi. Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:17 Kaynak: DHA
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