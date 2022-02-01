SPOR Adnan Polat: Galatasaray bu dönemleri de aşacaktır - Son Dakika

Adnan Polat: Galatasaray bu dönemleri de aşacaktır

"Ben Galatasaray başkanı iken bana tehdit yaptılar, ben o tehditlere boyun eğmeyeceğimi söyledim"

"Bir kulübün anayasasının bu kadar detaylı olmaması lazım"

"Galatasaray'ın şu anda seçime gitmesine gerek yok"

"2011 kongresinden beri Galatasaray camiası içerisinde gönlü kırılan, küskünler grubu var"

"Galatasaray'ın aydınlık günlere ihtiyacı var"

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray Kulübü'nün eski Başkanı Adnan Polat, Mardin Nusaybin Galatasaray Futbol Okulu öğrencileri ile İstanbul Piyalepaşa'da bir araya geldi. Polat, organizasyonda sarı kırmızılı takımın gündemine dair de açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın sıkıntılı günler yaşadığını ve başkan Burak Elmas ve yönetimine destek olunması gerektiğini belirten Polat, "Bu durumu da hep beraber yaşıyoruz. Bazen denizler dalgalanmadan durulmuyor, şu anda dalgalı bir dönemdeyiz. Kötümser olmamak gerekiyor, bizler Galatasaray'da uzun yıllar hizmet etmiş olan kişiler şu andaki mevcut başkan Burak Elmas ve yönetimine yardımcı olmamız lazım. Böyle bir sıkıntılı dönemde bakıyorum herkes başkan ve yönetimine vuruyor. Sahada futbolcular, çok genç bir takım kuruldu. Çok sayıda yeni futbolcu alındı, bence bu kademeli yapılması gereken bir işlemdi. Fakat şu anda sahada oynayan futbolcular Galatasaray'ın futbolcuları. Taraftarlardan özellikle benim ricam, kesinlikle sıkıntılı günlerde Galatasaray'ın birlik beraberlik mesajını tribünlerin vermesi lazım, taraftarın futbolculara ve teknik heyete sahip çıkması lazım. Galatasaray'ın sıkıntılı günleri daha önce de oldu, belki sıkıntılı bir başlangıç oldu ama artık geriye dönük bakmamak lazım. Önümüze bakacağız, el birliğiyle Galatasaray'ı bu sıkıntılı döneminden çıkarmak için gayreti göstermemiz lazım. Galatasaray Türkiye'nin gözbebeğidir, bu dönemleri de aşacaktır" dedi.

"BEN GALATASARAY BAŞKANI İKEN BANA TEHDİT YAPTILAR, BEN O TEHDİTLERE BOYUN EĞMEYECEĞİMİ SÖYLEDİM"

Kendi yaşadıklarını hatırlatan Polat, mevcut yönetime böyle bir tutumun sergilenmemesi gerektiğini aktardı ve şöyle devam etti: "Ben Galatasaray başkanı iken, bana tehdit yaptılar, ben o tehditlere boyun eğmeyeceğimi söyledim. O dönem yanlış yapıldı. Birçoğu daha sonra telefon ederek bunları söyledi, özür diledi. Mali kongrede başkan ve yönetimi, eğer Galatasaray'ın haklarını korumak için mücadele ediyorsa, orada bir yolsuzluk, usulsüzlük, hırsızlık gibi bir şey yoksa seni ibra etmeyiz gibi bir saçmalık inşallah tekrar yapmazlar. 11 sene önce Galatasaray başkanlık makamını o olay yıprattı. Ondan sonra da gelen her başkana aynı tehdidi, aynı şantajı yaptılar. Galatasaray başkanlık makamının ağırlığını, gücünü, saygınlığını nereye getirdiğini hepimiz görüyoruz. Galatasaray'ın bu yoldan çıkması lazım. Galatasaray kulüp üyelerine tavsiyem, sakın böyle bir yola girmesinler. Burak Elmas ve yönetimi elinden geleni yapıyor. Beğenmezlerse bir dahaki seçimlerde ona oy vermezler."

"BİR KULÜBÜN ANAYASASININ BU KADAR DETAYLI OLMAMASI LAZIM"

Sarı-kırmızılıların tüzüğünde herhangi bir değişikliğe gidilip gidilmemesi gerektiğine yönelik soruya yanıt veren Polat, "Galatasaray'ın tüzüğü 176 maddeden oluşuyor. Benim görüşüme göre, bir kulübün anayasasının bu kadar detaylı olmaması lazım. Ana prensiplerini ortaya koyan 60-70 maddelik bir tüzük olması ve günün şartlarına uyarlaması lazım. Yönetim kurulu şeklinde, divan kurulunun onayı alınarak yapılabilir çünkü bugünün dünyası o kadar yüksek tempolu ki, o kadar çok değişken ki, kanunlar ve yönetmelikler çok hızlı değişiyor. Bunun olması için genel kurulu toplayıp tüzük değişikliği yapmak lazım bu da imkansız bir şey. Tüzüğü daha sadeleştirip daha az maddelerle, yönetmeliklerle Galatasaray'ı yönetmek daha kolay. Tüzüğün hızlı bir şekilde ele alınması lazım" ifadelerini kullandı

"GALATASARAY'IN ŞU ANDA SEÇİME GİTMESİNE GEREK YOK"

Adnan Polat, Galatasaray'da şu anda seçim ortamının bulunmadığını kaydederek, "Galatasaray'ın şu anda seçime gitmesine gerek yok. Çünkü sıkıntılı bir dönem, yapılması gereken yönetime el birliği ile destek olup, onların bu krizden çıkmasını sağlamak lazım. Denizin tam ortasında, fırtınalı bir havada yelkenlinin içinde olduğunuzu düşünün, karaya ulaşmak için uğraşıyorsunuz. Kafanızı kaldırıyorsunuz tsunami geliyor. Seçim Galatasaray'a şu anda öyle bir etki yapar. Onun için yönetime yardımcı olmak lazım" diye konuştu.

"2011 KONGRESİNDEN BERİ GALATASARAY CAMİASI İÇERİSİNDE GÖNLÜ KIRILAN, KÜSKÜNLER GRUBU VAR"

Camia içerisinde bölünmeler olduğunu ve bunun da giderilmesi gerektiğini söyleyen Polat, "2011 kongresinden beri Galatasaray camiası içerisinde gönlü kırılan, küskünler grubu var. Daha önce de söyledim, hançer yarası geçiyor da gönül yarası geçmiyor. Bir kere camia içerisinde bölünmeyi gidermek lazım. Onu gidermenin yolu da mali kongreden geçer, insanların gönlünü almak lazım. Yanlış olduğunu herkes kabul etti. Camia birlik beraberlik içerisinde Galatasaray yönetimini desteklerse, taraftarlar da bundan feyz alacağına inanıyorum. Galatasaray taraftarı son derece sağduyuludur. Önümüzdeki içeride oynayacağımız maçta Galatasaray taraftarının o stadı doldurup, takımı ve teknik heyeti desteklemesi lazım. Neticede Galatasaray'ın kaybetmesi en çok Galatasaraylıları üzüyor. Bir yerde silahı kendi ayağımıza ateşliyoruz. Özellikle Ultra Aslan içerisinde son derece tecrübeli arkadaşlar var, onlara da sesleniyorum; lütfen tribünler takımın lehine, teknik heyetin lehine, yönetimin lehine bağırsınlar. Çünkü bu dönem birlik beraberlik dönemi, onun da çimentosu tribünlerdir. Ruhu tribünlerdir" dedi.

"GALATASARAY'IN AYDINLIK GÜNLERE İHTİYACI VAR"

Polat son olarak, "Siz başkan olsanız Fatih Terim ile ilgili aynı kararı verir miydiniz" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Geçmişin muhasebesini içeride yöneticiler yapsınlar, tecrübeleri ile ders çıkarmayı bilsinler. Geleceğe bakmamız lazım. Biz önümüze bakalım, çünkü Galatasaray'ın aydınlık günlere ihtiyacı var."