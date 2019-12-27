ADÜ, kültür ve spor merkezi haline gelecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADÜ, kültür ve spor merkezi haline gelecek - Son Dakika

ADÜ, kültür ve spor merkezi haline gelecek

6 saat önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Mayıs ayında gerçekleşecek olan Koçfest Üniversite Spor Oyunları öncesi yerinde incelemelerde bulunan heyet, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ile bir araya geldi.

ADÜ, kültür ve spor merkezi haline gelecek, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Mayıs ayında gerçekleşecek olan Koçfest Üniversite Spor Oyunları öncesi yerinde incelemelerde bulunan heyet, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ile bir araya geldi.


Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Günay, Genel Sekreter Erdoğan Çelebi ve sponsor firma Koç Topluluğundan yetkililerin gerçekleştirdiği ziyarette, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra, ADÜ Genel Sekreteri Baki Aslantaş, Rektör Danışmanımız Doç. Dr. Hacı Murat Şahin, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Reşat Kartal yer aldı.


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Rektör Aldemir, "Koçfest Spor Oyunları organizasyonuyla ADÜ, kültür ve spor merkezi haline gelecek. Farklı branşlarda çok sayıda sporcuyu üniversitemizde ağırlayacağız. Bu organizasyonu, gençler arasındaki birlik ve beraberliğin pekişmesi adına önemli bir fırsat olarak görüyor, müsabakaların kardeşlik ve barış içinde, huzurlu bir ortamda sportmence gerçekleşmesini temenni ediyoruz" dedi.


ADÜ'deki tesislerin incelemelerini gerçekleştiren heyet, Rektör Aldemir'e forma hediye etti. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Rektör, Selçuk, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

Son Dakika Haberleri
14:46 BOĞAZ'DA GEMİNİN KARAYA OTURMA ANI KAMERADA (2) (Farklı açıklardan) - Son Dakika
14:46 Suç çetesi operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
14:46 Yılbaşı hindisi nasıl pişirilir? Hindiyi yakmadan pişirmenin yolu - Son Dakika
14:46 Trabzon'daki örtü yangınları tamamen söndürüldü - Son Dakika
14:41 Konya Bilim Merkezi 2019'da 350 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika
13:34 Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Son Dakika
13:12 Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 14:47:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ADÜ, kültür ve spor merkezi haline gelecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]