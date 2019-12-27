ADÜ, kültür ve spor merkezi haline gelecek - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Mayıs ayında gerçekleşecek olan Koçfest Üniversite Spor Oyunları öncesi yerinde incelemelerde bulunan heyet, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ile bir araya geldi.



Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Günay, Genel Sekreter Erdoğan Çelebi ve sponsor firma Koç Topluluğundan yetkililerin gerçekleştirdiği ziyarette, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra, ADÜ Genel Sekreteri Baki Aslantaş, Rektör Danışmanımız Doç. Dr. Hacı Murat Şahin, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Reşat Kartal yer aldı.



Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Rektör Aldemir, "Koçfest Spor Oyunları organizasyonuyla ADÜ, kültür ve spor merkezi haline gelecek. Farklı branşlarda çok sayıda sporcuyu üniversitemizde ağırlayacağız. Bu organizasyonu, gençler arasındaki birlik ve beraberliğin pekişmesi adına önemli bir fırsat olarak görüyor, müsabakaların kardeşlik ve barış içinde, huzurlu bir ortamda sportmence gerçekleşmesini temenni ediyoruz" dedi.



ADÜ'deki tesislerin incelemelerini gerçekleştiren heyet, Rektör Aldemir'e forma hediye etti. - AYDIN