Son Dakika Haberleri: ADÜ öğretim üyesi ve öğrencisi 'En İyi İkinci Sözel Bildiri Ödülü'ne layık görüldü
Son Dakika Güncel ADÜ öğretim üyesi ve öğrencisi 'En İyi İkinci Sözel Bildiri Ödülü'ne layık görüldü

ADÜ öğretim üyesi ve öğrencisi 'En İyi İkinci Sözel Bildiri Ödülü'ne layık görüldü

34 dakika önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Sekkin'in danışmanı olduğu Uzman Eczacı Dr. Metin Deniz Karakoç, Bodrum'da düzenlenen '3.

ADÜ öğretim üyesi ve öğrencisi 'En İyi İkinci Sözel Bildiri Ödülü'ne layık görüldü, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Sekkin'in danışmanı olduğu Uzman Eczacı Dr. Metin Deniz Karakoç, Bodrum'da düzenlenen '3. Muğla Multidisipliner Onkolojik Araştırmalar Kongresi'nden iyi ikinci sözel bildiri ödülüne layık görüldü.


ADÜ Rektörü Porf. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "ADÜ Bilimsel Araştırma Proje Birimi tarafından desteklenen proje (VTF-18003) ürünü olan 'Ratlarda Epirubisin ve Siklofosfamid Kombinasyon Sağaltımında Oleuropein Uygulamasının Etkileri' isimli sözel bildiriyle kazandıkları ödül nedeniyle öğretim üyemizi ve öğrencisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Bodrum, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:33 Kaynak: İHA
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