ADÜ Rektörü Prof. Dr. Aldemir'den Ekonomi Kulübü'ne teşekkür ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADÜ Rektörü Prof. Dr. Aldemir'den Ekonomi Kulübü'ne teşekkür ziyareti - Son Dakika

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Aldemir'den Ekonomi Kulübü'ne teşekkür ziyareti

6 saat önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile Aydın Ekonomi Kulübü işbirliği içerisinde geçen ay gerçekleştirilen ve 3 gün süren 'Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu'nun ardından Rektör Aldemir danışmanı Hüseyin Turgut ile birlikte, Ekonomi Kulübü'ne teşekkür...

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Aldemir'den Ekonomi Kulübü'ne teşekkür ziyareti, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile Aydın Ekonomi Kulübü işbirliği içerisinde geçen ay gerçekleştirilen ve 3 gün süren 'Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu'nun ardından Rektör Aldemir danışmanı Hüseyin Turgut ile birlikte, Ekonomi Kulübü'ne teşekkür ziyaretinde bulundu. Aydın Ekonomi Kulübü'nün sponsorluğunda düzenlenen etkinlikle Aydın'ın Milli Kahramanı Yörük Ali Efe'nin genç kuşaklara da tanıtıldığını belirten Rektör Aldemir, Başkan Servet Çınar ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.


Aydın Ekonomi Kulübü olarak sadece ekonomik alanda değil kültürel ve sosyal alanda da çeşitli projelerinin olduğunu belirten Aydın Ekonomi Kulübü Başkanı Yıldıray Servet Çınar, "Aydın'ın ekonomik açıdan incir, zeytin, zeytinyağı, pamuk ve kestane gibi ekonomik değerlerinin yanında milli değerleri olan efeleri de var. Ekonomi kulübü olarak bir yandan ekonomik değerlere sahip çıkmak için çalışmalar yaparken diğer yandan milli değerlerimizi ve kültürel zenginliklerimizi de sahip çıkmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda ADÜ ile iş birliği içerisinde Aydın'ımızın Milli Kahramanı Yörük Ali Efe'mizi tanıttık. Oldukça başarılı olan bu sempozyumda emeği geçen herekse teşekkür ediyoruz diyerek ADÜ ile her zaman iş birliğine hazır olduklarını söyledi.


"Yerli ve Milli olgusunu önemsiyoruz"


Adnan Menderes Üniversitesi olarak Aydın'daki tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliğine hazır olduklarını, bu anlamda Aydın Ekonomi Kulübü ile güzel bir projeye imza attıklarını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Yerli ve Milli olgusuna çok büyük önem veriyoruz. Bazı çalışmalara öncelikle kendi değerlerimize sahip çıkarak başlamak gerekiyor. Bu anlamda bizim çok önemli değerlerimiz var. Bunlardan birisi de Aydın'ın Milli Kahramanı Kurtuluş Savaşı'nın sembol isimlerinden biri olmuş Efemiz Yörük Ali Efe'dir. Birlikte düzenlediğimiz etkinlik ile Yörük Ali Efe'mizi hem andık, hem de binlerce kişiye tanıttık. Bu birlikteliğin yeni projelerde de devam etmesini diliyorum" diyerek Başkan Yıldıray Servet Çınar'a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür edip ADÜ'nün özel işlemeli sembolik hediyesini takdim etti. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Yörük Ali Efe, Ekonomi, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:39 Kaynak: İHA
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