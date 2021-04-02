ADÜ Ziraat Fakültesi, Aydın Otizm Gençlik ve Spor Derneği öğrencilerini ağırladı - Son Dakika

ADÜ Ziraat Fakültesi, Aydın Otizm Gençlik ve Spor Derneği öğrencilerini ağırladı

02.04.2021 20:26
ADÜ Ziraat Fakültesi, Aydın Otizm Gençlik ve Spor Derneği öğrencilerini ağırladı, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi, '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' dolayısıyla Çakmar Kampüsü'nde düzenlediği etkinliklerle Aydın Otizm Gençlik ve Spor Derneği öğrencilerini ağırladı.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi, '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' dolayısıyla Çakmar Kampüsü'nde düzenlediği etkinliklerle Aydın Otizm Gençlik ve Spor Derneği öğrencilerini ağırladı.

Kampüs alanında Ziraat Fakültesi'ni gezen Aydın Otizm Gençlik ve Spor Derneği öğrencileri, çiftlikte önce büyükbaş hayvanların bulunduğu alanda yemleme yaptı. Besihanede büyükbaş yavrularla ilgilenen öğrenciler, henüz yeni doğmuş iki yavruya Mavi ve Şimşek isimlerini koydu. Ardından küçükbaş hayvanların bulunduğu çiftlik alanına giden öğrenciler, burada da keçi yavrularını yemleyerek onlarla ilgilendi ve süt sağım etkinliğine katıldı. Ziraat Çiftliği Tavukçuluk İşletmesinde yumurta toplayan öğrenciler, daha sonra topladıkları yumurtaları paketlediler. Programın son bölümünde fidan dikim etkinliğine katılan öğrenciler dikilen fidanların da hasadını kendileri yapacak.

Fidan dikim töreni öncesinde önemli bir günde Aydın Otizm Gençlik ve Spor Derneği öğrencileri ile birlikte olmaktan çok mutlu olduklarını ifade eden Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, otizm konusunda toplumda gerçekleşen farkındalığın çok önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gençsoylu, "Öğrencilerimiz bugün hem çiftliğimizde gezdiler hem de çeşitli etkinliklerle bizimle oldular. Onlara kapımız her zaman açık, ne zaman isterlerse buraya gelip bizimle olabilirler" dedi.

Aydın Otizm Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Adnan Özdemir, otizm konusunda eksiklerin zamanla tamamlanmaya çalışıldığını, toplumun bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini ifade ederek, "Toplum olarak Otizmi tanımak ve hazırlıklı olmak zorundayız. Eldeki verilerle 10 yıl sonra her 3 çocuktan biri otizmli doğabilir. Otizmle birlikte yaşamayı mutlaka öğrenmeliyiz. Önceden bu konudaki farkındalık yeterli değildi, toplum otizmi tanımıyordu. Artık toplum otizmi tanıyor ve bu farkındalığı hissettiriyor" dedi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Birleşmiş Milletler tarafından 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' ilan edilen 2 Nisan'da Otizm ile ilgili araştırmaların teşvik edilmesi, bu konudaki farkındalığın artırılması ile erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Otizmin kapısını açmak için ilk önemli adımın, erken tanı, bilinen tek tedavinin ise yoğun ve sürekli özel eğitim olduğunu vurgulayan Rektörü Aldemir, "Erken tanı ve ardından gelecek özel eğitimle otizmli çocukların hayatlarında büyük fark oluşturmak, sağlıklı gelişim gösteren akranları ile birlikte aynı okulda okuyacak seviyeye getirmek mümkün olabiliyor. Eğitim, otizmli birey için her şeyden önce tedavi anlamına gelmektedir. Otizmi öne çıkaran en önemli fark, erken tanı ve erken bireysel veya kaynaştırma eğitimiyle otizmli çocukların sorunlarının büyük bir kısmını aşıyor olmalarıdır. Bu yüzden, otizmin kamuoyunda bilinirliğinin artması için hepimiz el ele vermeliyiz. Onların içindeki cevheri ortaya çıkartacak eğitim için farkındalık çok önemli. Bugün tekrar hatırlayalım: Otizmli bireyler ayrıştırılmak değil, bütünleşmek istiyorlar. Farkındalık demek, bilmek, olduğu gibi görmek, anlayışlı bir tutum geliştirmek demektir. Siz de otizmi fark edin, görmezden gelmeyin; Otizmli bireylerin farkındayız, yanlarındayız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından başlayan fidan dikim etkinliği, Aydın Otizm Gençlik ve Spor Derneği öğrencileri, protokol ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. - AYDIN

ADÜ Ziraat Fakültesi, Aydın Otizm Gençlik ve Spor Derneği öğrencilerini ağırladı
ADÜ Ziraat Fakültesi, Aydın Otizm Gençlik ve Spor Derneği öğrencilerini ağırladı
ADÜ Ziraat Fakültesi, Aydın Otizm Gençlik ve Spor Derneği öğrencilerini ağırladı

Ziraat Fakültesi, Münir Karaloğlu, Aydın, Otizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ADÜ Ziraat Fakültesi, Aydın Otizm Gençlik ve Spor Derneği öğrencilerini ağırladı - Son Dakika


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