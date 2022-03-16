AFAD VE UMKE'DEN GÖNÜLLÜLERE 'İLK YARDIM' EĞİTİMİ - Son Dakika
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AFAD VE UMKE'DEN GÖNÜLLÜLERE 'İLK YARDIM' EĞİTİMİ

16.03.2022 16:16
AFAD VE UMKE'DEN GÖNÜLLÜLERE 'İLK YARDIM' EĞİTİMİ

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya İl Müdürlüğü ile Antalya İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde başlatılan 'İlk Yardım' eğitimine 'Destek AFAD Gönüllüleri'nin ilgisi yoğun oldu.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya İl Müdürlüğü ile Antalya İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde başlatılan 'İlk Yardım' eğitimine 'Destek AFAD Gönüllüleri'nin ilgisi yoğun oldu.

Antalya Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 'İlk Yardım Eğitimi'ni AFAD ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) eğitmenleri verdi. Eğitime katılanlar arasında 'Destek AFAD Gönüllüleri'nin yanında AFAD'ın haberleşme kanadını oluşturan ve 'Acil Afet Haberleşme İstasyonu'nu çalıştıran Türkiye Radyo (Telsiz) Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Antalya Şubesi Başkanı Metin Karakuzu ile yönetim kurulu üyesi Hasan Oflaz'da yer aldı.

YÜZ YÜZE TATBİKİ EĞİTİM

Eğitmenler Huriye Çelikkol, Fatih Kaygısız, Gülşen Genç, AFAD gönüllülerine 5 gün süren eğitim çalışmasında önce sözlü olarak temel ilk yardım bilgilerini aktardı, ardından tatbiki eğitim verdi. Gönüllüler, temel ilk yardım, temel yaşam desteği konularında yeterli hale geldi.

İLK MÜDAHALE ÖNEMLİ

Hafif arama-kurtarma eğitimi de alan gönüllüler, karşılaştıkları, görev aldıkları deprem, yangın, sel gibi doğal afet, trafik kazası olaylarında baygın, yaralı kurtarılan kişilerin yaşama döndürülmesi için önce ambulans isteyecek. İlk müdahale, sağlık görevlileri ulaşana kadar hayati önem taşıyor.

HEDEF 750 KİŞİYE EĞİTİM

AFAD görevlileri ülkemizde gönüllülük çalışmalarının 2019 yılında başlatıldığını, 'Destek AFAD Gönüllüsü' olmak isteyenlerin e-devlet şifresiyle AFAD'ın internet sitesine girip online eğitimlere katılabildiklerini hatırlattı. Görevliler, "Kişiler, online eğitim sonrası AFAD İl Müdürlüğü'ne başvurup 5 gün süren yüz yüze eğitim alıyor. Antalya bölgesinde online eğitim alan gönüllü sayısı 9.500 kişiye ulaştı. Yüz yüze eğitimlere katılan 'Destek AFAD Gönüllüsü' sayısı 230 kişi oldu. Hedefimiz bölgemizde 750 gönüllüyü eğitmek" dedi.

YANGINDA İLK YARDIM ÖNEMLİ

TRAC Antalya Şubesi Başkanı Metin Karakuzu'da geçen yıl Manavgat İlçesi'nde çıkan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen orman yangını süresince bölgede telsiz haberleşmesini sağladıklarını anlattı, ilk yardımın önemine değindi. Karakuzu, devasa alevlerin, göz gözü görmeyen duman ve kül yağmuru arasında kaldıklarını, duman ve isten etkilenen birçok görevli ve bölge halkının baygınlık geçirdiğini anlattı. Karakuzu, "Böyle durumlarda bilinçli ilk yardım çok önemli. Eğitimli destek AFAD gönüllülerinin sayısı artmalı" diye konuştu.

AFAD VE UMKE'DEN GÖNÜLLÜLERE 'İLK YARDIM' EĞİTİMİ
AFAD VE UMKE'DEN GÖNÜLLÜLERE 'İLK YARDIM' EĞİTİMİ
AFAD VE UMKE'DEN GÖNÜLLÜLERE 'İLK YARDIM' EĞİTİMİ

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İlk Yardım, Antalya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: AFAD VE UMKE'DEN GÖNÜLLÜLERE 'İLK YARDIM' EĞİTİMİ - Son Dakika
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