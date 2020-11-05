Afgan Ticaret Ataşesi Azadani'den Mersinli yatırımcılara çağrı - Son Dakika

Afgan Ticaret Ataşesi Azadani'den Mersinli yatırımcılara çağrı

05.11.2020 10:17
Afgan Ticaret Ataşesi Azadani'den Mersinli yatırımcılara çağrı, System.String[]

Afganistan Ticaret Ataşesi Asadullah Azadani, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan'a ülkesinin yatırım fırsatlarını anlattı.

Afganistan Ticaret Ataşesi Asadullah Azadani, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan'a ülkesinin yatırım fırsatlarını anlattı. Online toplantıda, enerji sektörü, madencilik ve yaş meyve sebzede işbirliğinin artırılabileceğini belirten Azadani, bu sektörlerde Mersinli yatırımcılara önemli fırsatlar sunabileceklerini söyledi.

Afganistan Ticaret Ataşesi Asadullah Azadani, düzenlenen online toplantıda MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ile bir araya geldi. Afganistan Ticaret Ataşe Yardımcısı Ghulam Rabbani Mansoori'nin de katıldığı toplantıda, Mersin ile Afganistan arasındaki ticareti artırmanın yolları arandı.

"Firmalarımız Mersinli özel sektör temsilcileriyle çalışmak istiyor"

Ülkesinin ekonomik yapısı hakkında bilgi veren Azadani, iki ülkenin ilişkilerinin çok eskilere dayanmasına rağmen ticaretinin istenilen seviyelerde olmadığına dikkat çekti. Ticareti artırmaktaki kararlılığını vurgulayan Azadani, "Türkiye ile Afganistan arasında bir hava koridoru kuruldu ve düzenli ulaşım sağlanıyor. Firmalarımız Mersinli özel sektör temsilcileriyle çalışmak istiyor. Ülkemiz zengin doğal kaynaklara sahip. Ayrıca ciddi anlamda enerji üretimimiz var ama bunu çok da fazla dışarı ihraç edemiyoruz. Bu nedenle gerek enerji alanındaki yatırımlara gerekse uygun maliyetli enerji imkanı dolayısıyla diğer yatırımlar için bölgemiz bakir bir alan olarak nitelenebilir. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisi anlamında ciddi bir potansiyelimiz var. Zengin maden yataklarına sahibiz. Özel şirketlerimiz bu anlamda birçok işbirliğine açık. Ayrıca kuru ve taze meyvede iyiyiz. Türkiye'ye ihracatımız da var. Özellikle kuru meyvede çok kaliteli ürünlerimizi oldukça uygun fiyata veriyoruz. Bu alanlar işbirliğine açık olduğumuz alanlar" dedi.

"Biz ticareti karşılıklı geliştirmekten yanayız"

Başkan Kızıltan da iki ülke arasındaki kardeşliğe dikkat çekti. Her türlü işbirliğine, ticareti geliştirmek adına atılacak her türlü adıma sıcak baktıklarını vurgulayan Kızıltan, "Bizler ülkenize almak için gelmeyiz. Biz ticareti karşılıklı geliştirmekten yanayız. Karşılıklı ticaretimizi artırıp her iki tarafın da kazanması bizim önceliğimiz. Bu nedenle özel sektör temsilcilerimizi B2B toplantılarda buluşturup önümüzdeki süreçte işbirliklerini artırmalarına destek olabiliriz" diye konuştu.

Türkiye'nin, özellikle Mersin'in yaş meyve sebzede çok iddialı olduğunu, kaliteli ürünleri bulunduğunu belirten Kızıltan, yapılacak güç birlikleriyle daha geniş alanlara ulaşmanın mümkün olabileceğini ifade etti. - MERSİN

Afgan Ticaret Ataşesi Azadani'den Mersinli yatırımcılara çağrı
Afgan Ticaret Ataşesi Azadani'den Mersinli yatırımcılara çağrı
Afgan Ticaret Ataşesi Azadani'den Mersinli yatırımcılara çağrı

Afganistan, Mersinli, Ticaret, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Afgan Ticaret Ataşesi Azadani'den Mersinli yatırımcılara çağrı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'in depremin simgesi olan karesini fırsata dönüştürdüler! Tepkiler çığ gibi Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Twitter hesabı kapatıldı Boşandığı eşinden şiddet gören Sibel'in yardım çığlığı: Arkamda gözü yaşlı bir evlat bırakmak istemiyorum YÖK Başkanı Saraç, pandemide yurt dışından Türkiye'deki üniversitelere usulsüz yatay geçişler yapıldığını doğruladı
Azerbaycan'dan büyük kuşatma hazırlığı! Her şey Azerbaycan'dan büyük kuşatma hazırlığı! Her şey "Karabağ'ın kalbi Şuşa" kenti için         
10:18
Kıyafetine yapılan eleştiriyi kaldıramadı, kendisine Kıyafetine yapılan eleştiriyi kaldıramadı, kendisine "Gay gibi giyinmişsin" diyen şahsı tabancayla vurdu         
09:52
PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi         
09:09
İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık         
08:50
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı         
08:24
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Ayda" eleştirilerine yanıt: 3 yaşındaki bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı?         
08:18
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
Leipzig, evinde Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti Leipzig, evinde Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti         
00:51
ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, gözünü 2024 seçimine dikti ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, gözünü 2024 seçimine dikti         
20:50
Trump mı, Biden mı? Hükümetten Trump mı, Biden mı? Hükümetten "ABD seçimlerinde kim kazanırsa Türkiye'ye yarar?" sorusuna yanıt         
20:12
Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim         
19:43
İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti         
17:03
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:10
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü         
15:35
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu         
14:52
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 10:32:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afgan Ticaret Ataşesi Azadani'den Mersinli yatırımcılara çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei