Afganistan'da Devlet Başkanı Eşref Gani'nin miting yaptığı alanda patlama, en az 24 kişi öldü

Afganistan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin seçim kampanyası için miting düzenlediği alan yakınlarında patlama oldu.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, başkent Kabil yakınlarındaki Parvan bölgesinde meydana gelen patlamada en az 24 kişinin öldüğünü açıkladı.

Bölge hastanesi başhekimi Abdül Kasım Sangin, ölenlerin çoğunun sivil olduğunu, aralarında kadınların ve çocukların bulunduğunu ve ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen bir örgüt olmadı.

Afganistan'da 28 Eylül'de seçimler olacak.

Ülkenin önemli bir bölümü Taliban örgütünün kontrolünde bulunuyor.

ABD ve Taliban arasında yürütülen barış görüşmeleri geçen hafta imza aşamasına kadar gelmişti.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, başkent Kabil'de düzenlenen bir bombalı saldırıda bir ABD askerinin hayatını kaybetmesi üzerine Taliban ile varılan uzlaşmanın geçersiz olduğunu söylemiş ve "Müzakereler öldü" açıklamasını yapmıştı.

Taliban ise gerekirse yüz yıl daha savaşmaya hazır olduğunu söyleyerek, barış müzakerelerinin askıya alınması sonucu en büyük bedeli ABD'nin ödeyeceğini savunmuştu.

11 Eylül 2001 saldırılarının ardından dönemin ABD Başkanı George W Bush Taliban'ın El Kaide üyelerini sakladığı gerekçesiyle Afganistan'ı işgal etmişti.

Hala sonuçlanmayan Afganistan savaşı, ABD tarihinin en uzun savaşı konumunda.