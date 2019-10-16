Son Dakika Haberleri: Afganistan Türkmenlerinden Barış Pınarı Harekâtına dua
Son Dakika Güncel Afganistan Türkmenlerinden Barış Pınarı Harekâtına dua

Afganistan Türkmenlerinden Barış Pınarı Harekâtına dua

12 dakika önce

İhlas Vakfı, Afganistan'ın Şibirgan şehrinde hayırseverlerin yardımları ile Kur'an-ı Kerim kursu, medrese ve su kuyusu açtı.

Afganistan Türkmenlerinden Barış Pınarı Harekâtına dua, System.String[]

İhlas Vakfı, Afganistan'ın Şibirgan şehrinde hayırseverlerin yardımları ile Kur'an-ı Kerim kursu, medrese ve su kuyusu açtı.


'Kamu Yararına Çalışan Vakıf' statüsü kazanan İhlas Vakfı başta Afrika ülkeleri olmak üzere onlarca ülkeye hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda iç savaş sebebi ile yokluk ve yoksulluğun hat safhada olduğu Afganistan'ın Şıbırgan şehrinde hayırseverlerin katkıları ile Kur'an-ı Kerim Kursu, Medrese ve Su Kuyusu dua ile hizmete açıldı.


Medrese talebelerinden Türk Ordusuna dua


Müderris Abdülhakim Mahdum, Kur'an-ı Kerim Kursu, Medrese ve Su Kuyusunun açılışı esnasında yaptığı konuşmada Türk Ordusunun Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı sebebi ile Mehmetçiğin muzaffer, mansur ve muvaffak olması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yaptığı duaya masum medrese talebeleri hep bir ağızdan amin dediler.


Abdülhakim Mahdum duanın devamında Afganistan'da su kuyusu, medrese ve Kur'an kursunun açılmasına destek veren hayırseverlere teşekkür etti. - İSTANBUL

Afganistan, İhlas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya'da Hagibis Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 68'e yükseldi
Beyaz Saray'da kritik isimlerin katılacağı Türkiye gündemli toplantıda, Barış Pınarı Harekatı görüşülecek İran Futbol Federasyonu, Türkiye'ye destek veren iki futbolcuyu, futboldan men etti Münbiç'te YPG'li terörist, kadın kılığına girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 09:33:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan Türkmenlerinden Barış Pınarı Harekâtına dua
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]