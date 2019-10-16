Afganistan Türkmenlerinden Barış Pınarı Harekâtına dua

İhlas Vakfı, Afganistan'ın Şibirgan şehrinde hayırseverlerin yardımları ile Kur'an-ı Kerim kursu, medrese ve su kuyusu açtı.



'Kamu Yararına Çalışan Vakıf' statüsü kazanan İhlas Vakfı başta Afrika ülkeleri olmak üzere onlarca ülkeye hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda iç savaş sebebi ile yokluk ve yoksulluğun hat safhada olduğu Afganistan'ın Şıbırgan şehrinde hayırseverlerin katkıları ile Kur'an-ı Kerim Kursu, Medrese ve Su Kuyusu dua ile hizmete açıldı.



Medrese talebelerinden Türk Ordusuna dua



Müderris Abdülhakim Mahdum, Kur'an-ı Kerim Kursu, Medrese ve Su Kuyusunun açılışı esnasında yaptığı konuşmada Türk Ordusunun Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı sebebi ile Mehmetçiğin muzaffer, mansur ve muvaffak olması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yaptığı duaya masum medrese talebeleri hep bir ağızdan amin dediler.



Abdülhakim Mahdum duanın devamında Afganistan'da su kuyusu, medrese ve Kur'an kursunun açılmasına destek veren hayırseverlere teşekkür etti. - İSTANBUL