Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Pakistan'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi.

Pakistan ziyareti çerçevesinde Kureyşi ile görüşen Abdullah, Twitter hesabında, Pakistan Dışişleri Bakanı ile Afganistan'daki barış süreci, Taliban ile Afganistan heyeti arasında Katar'da yapılan görüşmeler ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konularını ele aldıkları paylaşımını yaptı.

Kureyşi'ye sıcak karşılaması ve misafirperverliği için teşekkür eden Abdullah, Ulusal Meclis Başkanı Esad Kayser ile de bir araya geldi.

Abdullah, Kayser ile görüşmesinde Pakistan'ın barış müzakerelerine desteğine şükranlarını dile getirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de Kureyşi, Afgan liderliğinin, yıllardır süren çatışmaya son vermek ve "kapsayıcı bir siyasi çözüm" elde etmek için "tarihi fırsatı" kaçırmaması gerektiğini kaydetti.

Kureyşi, geçmişteki hataların tekrar edilmemesinin önemine işaret ederek, "Afganistan içinde ve dışında, bölgede barışı görmek istemeyen oyun bozanların kötü etkisine karşı önlem alınmasına ihtiyaç duyulduğunu" belirtti.

Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah'ın Pakistan ziyareti kapsamında Başbakan İmran Han ve Devlet Başkanı Arif Alvi ile de bir araya gelmesi planlanıyor.

Afganistan'da yıllardır süren savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile Afganistan heyeti arasında 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da başlayan barış görüşmeleri, görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alınmıştı.

Barış görüşmelerinin seyri

ABD, ilk kez eski Başkan Barack Obama yönetiminde Afganistan'da barış amacıyla Taliban ve Afgan hükümetleri arasında görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulundu. 2011, 2012 ve 2013'teki girişimler sonuçsuz kaldı.

Donald Trump'ın, 2017'de ABD başkanı seçilmesinin ardından müzakereler yeniden gündeme geldi. ABD ile Taliban temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın Başkan Trump'ın onayını beklediğini açıkladı. Ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan terör saldırısında bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump anlaşmayı erteledi.

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalandı.