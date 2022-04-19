Afganistanlı Abdullah, başlık parası için Tunceli'de çobanlık yapıyor - Son Dakika
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Afganistanlı Abdullah, başlık parası için Tunceli'de çobanlık yapıyor

19.04.2022 10:55
Afganistanlı Abdullah, başlık parası için Tunceli'de çobanlık yapıyor

AFGANİSTAN'da yaşayan ve ülkesindeki iç karışıklık nedeniyle işsiz olan 25 yaşındaki Abdullah Muhammedi, sevdiği kızın babası kendisinden başlık parası olarak 300 bin Afgani isteyince (yaklaşık 50 bin TL) yollara düşerek Tunceli'ye kadar geldi.

AFGANİSTAN'da yaşayan ve ülkesindeki iç karışıklık nedeniyle işsiz olan 25 yaşındaki Abdullah Muhammedi, sevdiği kızın babası kendisinden başlık parası olarak 300 bin Afgani isteyince (yaklaşık 50 bin TL) yollara düşerek Tunceli'ye kadar geldi. Burada dağlarda çobanlık yapmaya başlayan Muhammedi, arada cep telefonundan resmine bakıp özlem gidermeye çalıştığı sevdiği kız için para biriktirdiğini ifade ederek, "Orada savaş var, iş yok. Ben de Tunceli'ye gelerek çobanlık yapmaya başladım. Yazın sonunda paramı biriktirip, gidip orada düğün yapacağım" dedi.

Afganistan'da yaşayan ve ülkesindeki karışıklık nedeniyle işsiz olan Abdullah Muhammedi, sevdiği kızın babasının istediği ve TL karşılığı yaklaşık 50 bin lira olan 300 bin Afgani'yi bulmak için yollara düştü. İran'a, ardından da Türkiye'ye gelen Muhammedi, küçükbaş hayvancılığının yaygın olduğu Tunceli'nin Pertek ilçesi kırsalında çobanlık yapmaya başladı. Günün erken saatlerinde uyanarak sütten kesilen kuzu ve 500 koyunu meraya götüren Muhammedi, gün boyu hayvanları doyurabilmek için zorlu bir mesai yapıyor. Öğlen saatlerinde hayvanların sütünü sağan Muhammedi, aylık aldığı 11 bin TL'yi de, başlık parası için biriktiriyor. Yaz aylarında Ovacık ile Pülümür ilçelerine bağlı yüksek kesimli yaylara çıkıp daha fazla maaşla çobanlık yapacak olan Muhammedi, yaz sonunda başlık parasını biriktirip memleketinde düğün yapmayı planlıyor. Abdullah, sevdiği kızla ise, koyun otlatırken telefonla görüntülü konuşarak hasret gideriyor.

'BU YAZIN SONUNDA DÜĞÜN YAPACAĞIM'Abdullah Muhammedi, ülkesinde eskiden herkesin sevdiği kadını alamadığını belirterek, şunları söyledi:  "Babası kimi kabul ederse öyle oluyordu. Şimdi millet biraz okumuş, düzelmiş ve ileri gitmiş ondan dolayı artık herkes sevdiğine kavuşabilir. Benim sevdiğim kızın babası evlilik için 300 bin Afgani istedi, Türkiye'nin parasıyla 50 bin TL oluyor. Bizim memlekette herkes bilir savaş da çoktur. Birçok ülkenin milleti oradadır. Savaş var, iş yok, düzen yok, kural yoktur. Ben de başlık parasını kazanmak için buraya çalışmaya geldim. Burada çobanlık yapıyorum. Sabahtan akşama kadar sürüyle uğraşıyorum. Kuzular var, koyunlar var, onları otlatıyorum, sütünü sağıyorum, yem veriyorum. Durmak yok, çalışıyorum hep. Koyun sağma zamanımız gelince yüksek maaş veriyorlar. 11 ile 13 bin lira arasında maaş veriyorlar. Kış geldiği zaman yaylalardan dönüşte 6 bin liraya düşüyor. Çünkü kışın rahat oluyor. Ben bu yazın sonunda paramı biriktirip, nişanlanarak düğün yapacağım" diye konuştu.'ANASINI, BABASINI, SEVDİĞİNİ GÖRMÜYOR'Sürünün sahibi 75 yaşındaki Heva Üzel de 500 koyunu olduğunu ifade ederek, "Abdullah'ı gördük. Yanımızda çobanlığa başladı. Abdullah'a sorduk 'bekar mısın?' diye. Dedi ki ben evleneceğim, topladığım parayı hepsini onlara yollayacağım. Onların ülkesinde savaş var, garibanlar, anasını, babasını, sevdiğini görmüyor. Çobanlık parasıyla gidip düğün yapacak" ifadelerini kullandı.

Afganistanlı Abdullah, başlık parası için Tunceli'de çobanlık yapıyor
Afganistanlı Abdullah, başlık parası için Tunceli'de çobanlık yapıyor
Afganistanlı Abdullah, başlık parası için Tunceli'de çobanlık yapıyor
Afganistanlı Abdullah, başlık parası için Tunceli'de çobanlık yapıyor
Afganistanlı Abdullah, başlık parası için Tunceli'de çobanlık yapıyor
Afganistanlı Abdullah, başlık parası için Tunceli'de çobanlık yapıyor
Afganistanlı Abdullah, başlık parası için Tunceli'de çobanlık yapıyor
Afganistanlı Abdullah, başlık parası için Tunceli'de çobanlık yapıyor
Afganistanlı Abdullah, başlık parası için Tunceli'de çobanlık yapıyor
Afganistanlı Abdullah, başlık parası için Tunceli'de çobanlık yapıyor
Afganistanlı Abdullah, başlık parası için Tunceli'de çobanlık yapıyor
Afganistanlı Abdullah, başlık parası için Tunceli'de çobanlık yapıyor
Afganistanlı Abdullah, başlık parası için Tunceli'de çobanlık yapıyor
Afganistanlı Abdullah, başlık parası için Tunceli'de çobanlık yapıyor
Afganistanlı Abdullah, başlık parası için Tunceli'de çobanlık yapıyor
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Türk Lirası, Afganistan, Tunceli, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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