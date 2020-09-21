Afganistanlı hükümlü Manevi Rehberlik Birimi'nin ilk hafızı oldu - Son Dakika

Afganistanlı hükümlü Manevi Rehberlik Birimi'nin ilk hafızı oldu

Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olan Afganistan uyruklu Tarig Hakimi, Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığınca geçen yıl imzalanan protokol kapsamında kurulan Manevi Rehberlik Birimi'nin ilk hafızı oldu.

Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olan Afganistan uyruklu Tarig Hakimi, Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığınca geçen yıl imzalanan protokol kapsamında kurulan Manevi Rehberlik Birimi'nin ilk hafızı oldu.

Kentteki cezaevinde hükümlü bulunan 33 yaşındaki Hakimi, imzalanan protokol kapsamında başlatılan hafızlık eğitimlerine katılmak istediğini cezaevine yönetimine iletti.

Talebinin olumlu sonuçlanmasıyla geçen yıl haziran ayında başladığı hafızlık eğitimini 14 ayda tamamlayan Hakimi, Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan Hafızlık Tespit Sınavı'nı da başarıyla geçti.

Elde ettiği başarıyla Manevi Rehberlik Birimi'nin ilk hafızı olan Hakimi'ye, Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda düzenlenen törenle Hafızlık Sertifikası verildi.

"Cezaevi ortamını ilim yuvasına dönüştürmek önemli"

Törene katılan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, hayırlı bir işe imza atıldığını belirterek, bunun Adalet Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının karşılıklı imzaladıkları protokolün semeresi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her yerinde cezaevlerinde arzu eden tutuklu ve hükümlülerin, hem dini irşad faaliyetlerinden istifade ettiğini hem de hafızlık gibi belli dini konularda ihtisas sahibi olma imkanına kavuştuklarını aktaran Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Burada da Tarig kardeşimiz çaba göstererek Türkiye'de bu proje kapsamında hafızlık belgesini alan ilk kişi oldu. Bir şeylerin ilki olmak çok daha önemlidir. Cezaevi ortamını bir ilim yuvasına dönüştürmek ve buradan belli ilim ile çıkmak son derece önemli. Emeği geçen din görevlisi kardeşlerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmek kadar Kur'an-ı Kerim'in normları ile tavsiye ve vaaz edilen yasaklara dikkat ederek, kurallara uyarak hayatımızı şekillendirmemiz, suç ve suçluluktan da uzak durmamız gerekiyor. Bunu ezberleyerek hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. Bu inançla bu ilim meclislerine katılan kardeşlerimize teşekkürlerimizi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sunuyorum."

"Bu başarı diğer hükümlülere örnek teşkil edecek"

Muş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan ise Manevi Rehberlik Birimi'nin ilk hafızlığını Muş E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu hükümlüsü Tarig Hakimi'nin aldığını belirtti.

İslam'ın ilk yıllarından bu yana hafızlığın önemli bir ayrıcalık sayıldığını kaydeden Karahan, "Kardeşimiz Hakimi de dinimize göre önemli vazife üstlenmiş ve saygı doğuran bir pozisyon almıştır. Bu güzel örneğin bütün hükümlülere örnek teşkil edeceğinden şüphemiz yok. Kendisini tebrik ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Adalet Bakanlığımıza ve Diyanet İşleri Başkanlığımıza, valimize, müftülüğümüze ve ceza infaz kurumuna teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra Vali Gündüzöz, cübbe giydirilen Hakimi'ye temsili hafızlık belgesini verdi.

Belgesini alan Hakimi'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende, İl Müftü Vekili Abdulhak Akpolat da hatim duası okudu.

Törene, Adalet Komisyonu Başkanı Merve Aygül, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Ceza İnfaz Kurumundan sorumlu Cumhuriyet Savcısı Fatih Çıtak ve Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Serkan Ertaş katıldı.üdürü Serkan Ertaş katıldı.

Afganistanlı hükümlü Manevi Rehberlik Birimi'nin ilk hafızı oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, İnfaz, Ceza, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistanlı hükümlü Manevi Rehberlik Birimi'nin ilk hafızı oldu - Son Dakika

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