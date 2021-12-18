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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFRİKALI ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİMİZİ SÜRDÜRME KARARI ALDIK - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFRİKALI ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİMİZİ SÜRDÜRME KARARI ALDIK

18.12.2021 13:08

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ortak basın toplantısı düzenledi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ortak basın toplantısı düzenledi.

İstanbul Kongre Merkezi'ndeki Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında düzenlenen basın toplantısı öncesi Ticaret Bakanlığı ile Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Alanı arasında anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmada, 'Kabul ettiğimiz, bildiri ve ortak eylem planıyla ilişkilerimizi daha da derinleştirecek seviyeye getiriyoruz" dedi.

'Zirve marjında Afrikalı mevkiidaşlarımızla ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri değerlendirme fırsatımız oldu" diyen Erdoğan, "Terörizmden, yoksulluğun azalması, kalkınmadan, eğitim ve salgın hastalıklara kadar Afrikalı ülkelerle işbirliğimizi sürdürme kararı aldık" diye konuştu. Erdoğan, 'TBMM Genel Kurulu'nda dün kabul edilen 2022 bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Felix Tshisekedi ise, Türkiye'nin Afrika'ya yatırımlar konusunda büyük adımlar attığına dikkat çekerek, 'Şu anda Türk özel sektörünün cesaretini bilmeyen ülke yoktur. Türk yatırımcılarla çok etkili işbirlikleri hayata geçirildi. Bundan sonraki dönemlerde de bunlar pekiştirilecek. Afrika'nın önünde pek çok zorluk ve bunlardan bahsettik. Özellikle altyapı konusunda yapılması gereken çok fazla şey var.

Sağlık alanında da yapılması gereken pek çok şey var, Afrika buna direndi ama kovid-19 kurbanlar verdik ve bugün karşımıza çıkan varyantlar nedeniyle önümüzde neler olacağını kestiremiyoruz. Bu nedenle sağlık sistemlerimizi güçlendirmeye ihtiyacımız var. Bunun için sağlık altyapımızı, sağlık sistemlerimizi güçlendirmemiz gerekiyor, sağlık sistemimizi erişilebilir kılmamız gerekiyor. Diğer bir zorluk tüm Afrika halklarının elektrik ve suya erişimi" dedi. Basın toplantısının yapıldığı salonda liderler tarafından imzalanan zirvenin aile fotoğrafı da yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFRİKALI ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİMİZİ SÜRDÜRME KARARI ALDIK
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFRİKALI ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİMİZİ SÜRDÜRME KARARI ALDIK
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFRİKALI ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİMİZİ SÜRDÜRME KARARI ALDIK
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFRİKALI ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİMİZİ SÜRDÜRME KARARI ALDIK
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFRİKALI ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİMİZİ SÜRDÜRME KARARI ALDIK
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFRİKALI ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİMİZİ SÜRDÜRME KARARI ALDIK

cumhurbaşkanı, Türkiye, Afrika, Kongo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFRİKALI ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİMİZİ SÜRDÜRME KARARI ALDIK - Son Dakika


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SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFRİKALI ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİMİZİ SÜRDÜRME KARARI ALDIK - Son Dakika
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