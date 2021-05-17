Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 126 bin 652'ye çıktı - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin sayısı 126 bin 652 oldu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 4 milyon 730 bin 374'e yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 126 bin 652'ye çıktığı kıtada, virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 262 bin 58'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip kıtaya toplam 38 milyon aşı ulaştı, 22,4 milyon doz aşı uygulandı.