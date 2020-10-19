Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 652 bini aştı - Son Dakika

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 652 bini aştı

19.10.2020 07:47
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 652 bini aştı, System.String[]

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 652 bini geçti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 652 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 652 bin 981 oldu.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 725'e ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 18 bin 408 ölümle Güney Afrika'da gerçekleşti, Mısır'da 6 bin 109, Fas'ta ise 2 bin 928 kişi hayatını kaybetti.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 702 bin 131'e ulaştı, bu ülkeyi 173 bin 632 vakayla Fas ve 105 bin 297 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 357 bin 563 kişi iyileşti.

Güney Afrika, Afrika, Fas, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 652 bini aştı - Son Dakika

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