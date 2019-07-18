Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı: Senegal - Cezayir

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda finalinde Senegal ile Cezayir yarın TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda finalinde Senegal ile Cezayir yarın TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda yarın final heyecanı yaşanacak. Senegal ile Cezayir arasında oynanan karşılaşma TSİ 22.00'de Kahire Uluslararası Stadyumu'nda oynanacak. İki ülkede turnuvaya C Grubu'nda başladı. Cezayir, gruptaki Kenya, Senegal ve Tanzanya'yı mağlup ederek lider tamamladı. Daha sonra son 16 turunda Gine'yi, çeyrek finalde Fildişi Sahili'ni ve yarı finalde de Nijerya'yı geçen Cezayir adını finale yazdırdı. Senegal ise gruplarda sadece Cezayir'e 1-0 mağlup oldu. Son 16 turunda Uganda'yı mağlup eden Senegal, çeyrek finalde Benin, yarı finalde de Tunus'u mağlup ederek finale çıktı.

FİNALDE 7 TANIDIK İSİM İki takımda da Türkiye'de forma giymiş tanıdık isimler yer alıyor. Cezayir'de Galatasaray'dan Sofiane Feghouli ile geride kalan sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Islam Slimani bulunuyor. Senegal'de ise Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne ile geçen sezon kiralık olarak forma giyen Badou Ndiaye, Göztepe'den Lamine Gassama, Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi Abdoulaye Diallo ve geçtiğimiz sezon Bursaspor'da kiralık olarak oynayan Henri Saivet bulunuyor. Senegal'in teknik direktörlüğünü Aliou Cisse yaparken, Cezayir'i ise Djamel Belmadi çalıştırıyor.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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