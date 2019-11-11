Son Dakika Haberleri: Afrin'de tekvando turnuvası yapıldı
Son Dakika Güncel Afrin'de tekvando turnuvası yapıldı

Afrin'de tekvando turnuvası yapıldı

6 saat önce

Suriye'nin Afrin bölgesinde Barış Pınarı Tekvando Turnuvası düzenlendi.

Afrin'de tekvando turnuvası yapıldı, System.String[]

Suriye'nin Afrin bölgesinde Barış Pınarı Tekvando Turnuvası düzenlendi.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Afrin'de hayatın normalleşmesini hızlandırma, çocuklar ve ailelerinin hayat motivasyonlarını arttırmayı hedefleyen turnuva, bölgedeki ilk ferdi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor organizasyonu oldu.

Zeytin Dalı Bölgesi Gençlik ve Spor Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen turnuvaya, federasyon, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Afrin yerel yönetimleri destek verdi.

Organizasyona, Azez, İdlib, Cerablus ve El Bab başta olmak üzere 10 bölgeden sporcu ve antrenörler katıldı. 10 takımdan 110 sporcunun mücadele ettiği turnuvaya, Afrin Mahalli Meclisi Başkanı Muhammed Reşit, Afrin Spordan Sorumlu Meclis Üyesi Kamil Hammud, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhammet Cemil Şensöz ile Türkiye Tekvando Federasyonu Başkan Vekili Oktay Duymaz katıldı.

Oktay Duymaz ile beraberindekiler, etkinlik kapsamında Afrin Koordinatör Valisi Şenol Bozacıoğlu ve Afrin Valisi Tolga Polat'ı ziyaret etti. Tekvandonun bölgedeki çocuklar arasında yaygınlaşması için çalışmalar yürütülmesi yönünde fikir birliğine varıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, Afrin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:08 Kaynak: AA
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