Afrin Şehidi İçin Mevlit Okutuldu

Mersin
'in Anamur
ilçesinde Zeytin
Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade
Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık için mevlit okutuldu.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık için mevlit programı düzenlendi. İlçeye bağlı Saray
Mahallesi'nde gerçekleştirilen mevlide, şehit Halil İbrahim Şık ile tüm şehitler için dua edildi. Ardından katılımcılara yemek ikram edildi.
Mevlide katılan Kaymakam Mehmet Kurdoğlu
ve Jandarma Merkez
Karakol Komutanı Başçavuş Cem Tevfik Kayabaşı
şehidin ailesine başsağlığı diledi.
Şehidin ailesi, mevlit programı sonrasında taziyeleri kabul etti.
Şehit Halil İbrahim Şık (28), Mersin'in Anamur ilçesinde 2 Şubat'ta toprağa verilmişti. - MERSİN