Son Dakika Haberleri: Afrin Şehidi İçin Mevlit Okutuldu

Afrin Şehidi İçin Mevlit Okutuldu

30 dakika önce

Mersin'in Anamur ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık için mevlit okutuldu.

Afrin Şehidi İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
Mersin'in Anamur ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık için mevlit okutuldu.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık için mevlit programı düzenlendi. İlçeye bağlı Saray Mahallesi'nde gerçekleştirilen mevlide, şehit Halil İbrahim Şık ile tüm şehitler için dua edildi. Ardından katılımcılara yemek ikram edildi.

Mevlide katılan Kaymakam Mehmet Kurdoğlu ve Jandarma Merkez Karakol Komutanı Başçavuş Cem Tevfik Kayabaşı şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Şehidin ailesi, mevlit programı sonrasında taziyeleri kabul etti.

Şehit Halil İbrahim Şık (28), Mersin'in Anamur ilçesinde 2 Şubat'ta toprağa verilmişti. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:33 Kaynak: İHA

Mersin, Piyade, Güncel
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