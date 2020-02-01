Afşin'de, ABD'nin sözde Orta Doğu Barış Planı protesto edildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Şefkatli Eller Derneğince, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu Barış Planı protesto edildi.

Ulu Cami önünde toplanan dernek üyeleri ve vatandaşlar, "Kudüs İslam'ındır", "Kudüs'e selam, direnişe devam" ve "Filistin için ayaktayız" yazılı dövizlerle ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Şefkatli Eller Derneği Başkanı Şeref Ertekin, burada yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in İslam dünyasına yönelik saldırı ve komplolarının devam ettirdiğini, sözde Orta Doğu Barış Planı'nın tarihin en büyük ihanet planı olduğunu ifade etti.

Anlaşmanın birinci önceliğinin İsrail rejimini güvence altına almak olduğunu ifade eden Ertekin, "Adına yüzyılın anlaşması denilen bu ihanet planı bir tarafında Amerika, diğer tarafında İsrail rejimi ve öbür tarafında da Suudi Arabistan'ın başını çektiği bölgesel işbirlikçi rejimlerin yer aldığı şer üçgeninin eseridir. Bu İslam ümmetinin esenliğine, mukaddesatına ve Filistin davasına açılmış bir savaştır." dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.