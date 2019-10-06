Afyon Fall'ı durduramadı, Telekom kazandı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 2'nci haftasında Afyon Belediyespor, sahasında Türk Telekom'a 82-78 mağlup oldu.



Maçın ilk periyoduna ev sahibi Afyon Belediyespor 2 sayılık atışla başladı. Türk Telekom'da Fall yakaladığı fırsatları pota altında sayıya dönüştürerek takımı 7-4 öne geçirdi. Afyon Belediyespor Davis JR ile aradaki farkı 1'e indirirken Aldridge'nin 2 sayılık basketiyle 1 sayı öne geçti. Metin Türen'in 2 sayılık basketi ile Türk Telekom molaya 10-8 önde girdi. Sayı bulmakta zorlanan Afyon Belediyespor karşısında pota altını etkili kullanan konuk takım, Johnson, Campbell ve Hunter ile üst üste bulduğu basketlerle farkı 13 sayıya çıkararak ilk çeyreği 28-15 önde tamamladı.



2'nci periyotta savunma sertliğini artıran Afyon Belediyespor, Burak Eşlik ve Crawford ile 3 sayılık atışlarıyla 14'üncü dakikada farkı 7 sayıya çekti: 23-30. Türk Telekom kalan dakikalarda, hızlı hücumlarla Egemen Güven, Johnson ve Campbell ile pota altından bulduğu sayılarla farkın azalmasına izin vermedi. Afyon Belediyespor, Erdi Gülaslan, Hrovat ve Zanna ile sayı üretmeye çalışsa da konuk takım, soyunma odasına 48-35 önde gitti.



3'üncü periyotta üstünlüğü ve 10 sayılık farkı koruyan Türk Telekom, ev sahibi takım karşısında 24'üncü dakikayı 52-42 önde geçti. Kalan bölümde seyircinin de desteğini arkasına alan Afyon Belediyespor, Davis'in etkileyici performansı, Hrovat ve Aldridge ile bulduğu sayılarla 29'uncu dakikada skoru 59-59 eşitliğe getirdi. Ev sahibi takım son saniyelerde Erdi Gülaslan ile pota altında bulduğu sayıyla da Türk Telekom karşısında son çeyreğe 61-60 üstün girdi.



4'üncü periyotta Türk Telekom, pota altında bulduğu sayılarla 33'üncü dakikada tekrar üstünlüğü ele geçirdi: 65-63. Kalan dakikalarda karşılıklı basketlerle üstünlüklerin sürekli el değiştirdiği karşılaşmada, Afyon Belediyespor da Davis'in 3 sayılık atışıyla ile son dakikada tekrar öne geçti. 77-76. Son saniyelerde Türk Telekom, Şafak Edge ile Wiltjer'in bulduğu sayılarla karşılaşmadan 82-78 galip ayrıldı.



Maçın en skorer oyuncusu Afyon Belediyespor'da Davis JR olurken, Türk Telekom'da Moustaphal Fall takımına 16 sayı kazandırdı.



Afyon Belediyespor - Türk Telekom: 78-82



SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu



HAKEMLER: Osman Sinan İşgüder, Mehmet Serdal Ünal, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu



AFYON BELEDİYESPOR: Sinan Sağlam, Benjamin Crawford (7), Davis JR (20), James Aldridge (5), Talib Zanna (16), Çağan Aydın, Erdin Gülaslan (9), Ali Ulaş Peker, Burak Eşlik (3), Gregor Hrovat (18), Fırat Alemderoğlu, Ali Tuncer



TÜRK TELEKOM: Johnson (14), Hunter (14), Metin Türen (3), Moustaphal Fall (16), Campbell JR (9), Mustafa Baygül (9), Polat Kaya, Şafak Edge (2), Ercan Bayrak, Egemen Güven (4), Berkay Taşkıran, Gregory Wiltjer (11)



1'İNCİ PERİYOT: 15-28



DEVRE: 35-48



3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-60