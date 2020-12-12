Afyonkarahisar bu haberi dört gözle bekliyor - Son Dakika

Afyonkarahisar bu haberi dört gözle bekliyor

12.12.2020 00:57
Afyonkarahisar bu haberi dört gözle bekliyor, System.String[]

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan ana tanrıça 'Kybele Heykeli' yaklaşık 40 yılın ardından doğduğu topraklara yani Afyonkarahisar'da geri getirilmesini değerlendirerek, "Konuyla ilgili açıklamayı Kültür ve...

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan ana tanrıça 'Kybele Heykeli' yaklaşık 40 yılın ardından doğduğu topraklara yani Afyonkarahisar'da geri getirilmesini değerlendirerek, "Konuyla ilgili açıklamayı Kültür ve Turizm Bakanımız yapacak. Ama inşallah biz de hasretin son bulacağı günü bekliyoruz" dedi.

Türkiye'den kaçak yollarla İsrail'e götürülerek satılan "Kybele" on binlerce kilometre yolculuğunun ardından anavatanına Amerika'dan ulaşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının büyük uğraşları sonucu, bir müzayede evinde satılmak istenen bin 700 yıllık "Kybele Heykeli" Türk Hava Yolları tarafından ücretsiz taşınarak yarın Türkiye'de olacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un tanıtımını 13 Aralık'ta yapacağı heykel İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenecek. Bir adak heykeli olan "Kybele", daha sonra Afyonkarahisar'a yeni yapılacak müzeye taşınacak.

"Bizim hasretimizi sona erdirecek"

Vali Çiçek, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın çok büyük katkısı oldu. Bende bu şehrin valisi olarak bakanımıza çok teşekkür ediyor, Afyonkarahisarlılar adına şükranlarımızı sunuyorum çünkü bizim hasretimizi sona erdirecek. Fakat bu konuyla ilgili bakanımız detaylı bir açıklamayı kendisi yapacaktır, inşallah bizler de sizler gibi oradan gelecek ve hasretin son bulacağı günü bekliyoruz" dedi.

Uzun yolculuğun hikayesi

Türkiye'den 1970'li yıllarda İsrail'e kaçırılan "Kybele Heykeli" uzmanlarca milattan sonra 3'üncü yüzyıla tarihlendiriliyor. Heykelin, 1964 yılında Afyonkarahisar'da yapılan bir yol çalışmasında bulunmuş olan ve ilin müzesinde sergilenen "Kovalık Eserleri"ne tipolojik benzerliğinin İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca bilimsel raporla vurgulanması üzerine, kolluk kuvvetleri koordinasyonunda, Afyonkarahisar Müzesi Müdürlüğünce eserlerin çıkmış olduğu düşünülen bölgede 1960-1970'li yıllarda yaşamakta olan kişilerin bilgisine başvurulması sonucun eserin bu kentten kaçırıldığı ortaya çıkıyor.

Kybele heykeli hakkında

Kybele, prehistorik dönemlerden itibaren Akdeniz Havzası'nda özellikle Anadolu'da bereket ve bolluğun sembolü ve koruyucusu Ana tanrıça olarak tapınım görür. Kybele'nin iki yanındaki aslanlar ana tanrıçanın doğa ve hayvanlar üzerindeki hakimiyetini gösterir. Antik dönem sosyal ve dini yaşamında kişilerin olmuş ya da olmasını diledikleri istekleriyle ilgili ya da inandıkları tanrısal varlığı onurlandırmak üzere tanrı ya da tanrıçalara adak sunmaları yaygın bir gelenektir. Heykelin kaidesinde bulunan yazıt bölümünde "Hermeios'un oğlu Sideropolis'li Asklepiades adağı Oniki Tanrı Ana'ya dikti" ifadesi yer almaktadır. - AFYONKARAHİSAR

mehmet ersoy, İsrail, Kybele, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar bu haberi dört gözle bekliyor - Son Dakika


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