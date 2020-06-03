Afyonkarahisar'da üretilen maden suyuna Brüksel'de Üstün Lezzet Ödülü - Son Dakika

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında dahil olan ve dünya genelindeki 36 şehirden biri olan Afyonkarahisar'ın doğal lezzeti olan Kızılay Maden Suyu, Belçika'nın Brüksel şehrinde her yıl International Taste & Quality Institute (ITQI) tarafından dünyaca ünlü 250 gurme tarafından yapılan değerlendirmede 'Üstün Lezzet Ödülü' almaya hak kazandı.

Tarihi, kültürel ve yöresel lezzetleriyle Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olma özelliğine sahip olan Afyonkarahisar, 2019 yılında yaptığı başvuru sonrasında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na 'gastronomi' alanında giriş yaptı. Türkiye'den Gaziantep ve Hatay ile birlikte UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında dahil olan 3'üncü, dünya genelinde ise 36 şehirden biri olan Afyonkarahisar, Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlenen Üstün Lezzet Ödülleri programında ödüllendirildi.2005 yılından bu yana Brüksel'de bulunan International Taste & Quality Institute tarafından ünlü gurmelerin katılımı ile düzenlenen Üstün Lezzet Ödülleri'nde Afyonkarahisar'a önemli bir ödül verildi. Doğal yer altı kaynak suyu olan, içerisinde kalsiyum, magnezyum, sodyum ve potasyum mineralleri barındıran, kentin markası olarak bilinen Afyonkarahisar Kızılay Maden Suyu, 250 gurme tarafından yapılan değerlendirmelerde '2020 Yılının En Yüksek Minerallisi' olarak seçildi. Aynı değerlendirmede Kızılay Erzincan Maden Suyu ise 'En Yüksek Magnezyumlusu' olarak üstün lezzet ödülü aldı.