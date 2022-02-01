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Afyonkarahisar'da yaralı bulunan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yaralı bulunan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı

01.02.2022 14:20
Afyonkarahisar'da yaralı bulunan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Sinanpaşa ilçelerinde yaralı bulunan 2 kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Sinanpaşa ilçelerinde yaralı bulunan 2 kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Sandıklı ve Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinde doğada yaralı ve bitkin halde vatandaşlarca bulunan 2 kızıl şahini teslim aldı.

Ekipler, 2 kızıl şahini, tedavisinin yapılması için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) götürdü.

Yaralı ve bitkin kuşların buradaki tedavilerinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da yaralı bulunan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da yaralı bulunan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
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