Afyonkarahisar'da yaralı bulunan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Sinanpaşa ilçelerinde yaralı bulunan 2 kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Sandıklı ve Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinde doğada yaralı ve bitkin halde vatandaşlarca bulunan 2 kızıl şahini teslim aldı.

Ekipler, 2 kızıl şahini, tedavisinin yapılması için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) götürdü.

Yaralı ve bitkin kuşların buradaki tedavilerinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.