Afyonkarahisar'daki çocuklardaki yanığa neden olan madde 'alkali' çıktı-arşiv - Son Dakika
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Afyonkarahisar'daki çocuklardaki yanığa neden olan madde 'alkali' çıktı-arşiv

6 saat önce

Afyonkarahisar'daki çocuklardaki yanığa neden olan madde 'alkali' çıktıAFYONKARAHİSAR'da bir ilkokulun bahçesinde karla oynayan çocukların vücutlarında görülen tahrişlerle ilgili alınan numunelerde, çocuklarda yanığa neden olan şeyin 'alkali' özellikte madde olduğu tespit edildi.

Afyonkarahisar'daki çocuklardaki yanığa neden olan madde 'alkali' çıktı

AFYONKARAHİSAR'da bir ilkokulun bahçesinde karla oynayan çocukların vücutlarında görülen tahrişlerle ilgili alınan numunelerde, çocuklarda yanığa neden olan şeyin 'alkali' özellikte madde olduğu tespit edildi.

10 Ocak günü Afyonkarahisar il merkezi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Şemsettin Karahisari Ortaokulu ile Atatürk İlkokulu'nun ortak kullanımında olan bahçede kar topu oynayan ilkokul 1'nci ve 2'nci sınıf öğrencisi 9 çocuğun vücutlarında, kaşıntıyla birlikte yanıklar oluştu. Aileleri tarafından çeşitli hastanelere götürülen öğrencilerden 7'si tedavilerinin ardından taburcu edildi. 2 çocuğun tedavisi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde sürerken, Afyonkarahisar Valiliği olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı.

İKİ AYRI TEST YAPILDI

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, olayın ardından il sağlık müdürü, il milli eğitim müdürü ve il emniyet müdürüyle acil toplantı yaparak, incelemelerin titizlikle yapılması talimatını verdi. İl Sağlık Müdürlüğü de öğrencilerin vücutlarındaki yanıklardan patolojik örnekler alıp, yanığa neden olan maddenin tespiti için laboratuvar incelemesi başlattı. Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ise olayın yaşandığı 10 Ocak günü okul bahçesi ile bina içinden KBRN cihazıyla yanığa yol açan maddenin kimyasal ya da radyolojik bir madde olup olmadığının belirlenmesi için 2 ayrı test yaptı. Yapılan testlerde kimyasal ve radyolojik maddeye rastlanmadığı açıklandı.

Çocukların pantolon, ayakkabı ve çoraplarından alınan örneklerle okul bahçesinden alınan su numuneleri geçen ay Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi'ne incelenmek üzere gönderildi. Ankara'daki laboratuvarda yapılan inceleme sonucu analiz sonuçlarıyla ilgili bugün yazılı açıklama yapıldı.

'CİDDİ YANIKLAR OLUŞTUĞU BİLİNMEKTEDİR'

Okul bahçesinden alınan su örnekleriyle ilgili hazırlanan analiz raporlarında, "P.H. parametresi 12-13 aralığında olan 'alkali' özellikte madde tespit edilmiştir. Sodyum hidroksit, amonyum hidroksit, amonyak, potasyum oksit ve kalsiyum oksit gibi sulu çözeltileri 'alkali' özellik gösterebilir. Bu çözeltiler, cilde teması sonucu deride ciddi yanıklar oluştuğu bilinmektedir. Yanıkların şiddeti, maruz kalınan maddelerin konsantrasyonu ve temas süresine bağlı olarak değişiklik gösterir" denildi.

Pantolon numunesinin analiz raporunda, "Pantolonun herhangi bir leke bulunmayan ve kuru olan bel bölgesinin su ile ekstraksiyonu sonucu numunede P.H. 7, paçalarındaki nemli ve beyaz lekelerde P.H. 10,3 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç doğrultusunda, pantolonun nemli ve beyaz lekeli paça kısmı 'alkali' özellikte bir maddeye veya bu maddenin sulu çözeltisine maruz kaldığı değerlendirilmiştir" ifadesi yer aldı.

Ayakkabı numunesinin analiz raporunda, "Ayakkabının su ile ekstraksiyonu sonucu numunede P.H. 10,4 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç doğrultusunda, ayakkabının 'alkali' özellikte bir maddeye veya bu maddenin sulu çözeltisine maruz kaldığı değerlendirilmiştir" denildi.

Çorap numunesinin analiz raporunda, "Çorabın su ile ekstraksiyonu sonucu numunede P.H. 10,3 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç doğrultusunda çorabın 'alkali' özellikte bir maddeye veya bu maddenin sulu çözeltisine maruz kaldığı değerlendirilmiştir" ifadesi yer aldı.

Analiz raporları, soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü kanalıyla Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi. 'Birden fazla kişinin taksirle yaralanmasına neden olma' suçu dolayısıyla savcılık makamının, okuldaki güvenik kameraları görüntüleri, okul idaresi yöneticileri beyanları ve okuldan alınan su ile çocuklardan alınan sağlık kuruluşları numune sonucu verileriyle birlikte soruşturmayı kapsamlı bir şekilde sürdürdüğü belirtildi.

Diğer yandan olayda vücutlarında yanık oluşan ve hastaneye başvuran çocukların tamamının taburcu olduğu belirtildi. Mirzah Tunç Kösem'e Eskişehir'de, Berat Sardoğan'a ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi servisinde doku nakli yapılmıştı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)-

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Afyonkarahisar'daki çocuklardaki yanığa neden olan madde 'alkali' çıktı-arşiv

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:57 Kaynak: DHA
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