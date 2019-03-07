Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Kent Meydanı Projesi

Afyonkarahisar Kent Meydanı Projesi

1 saat önce

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu ile Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, şehir merkezinde yapımı devam eden Kent Meydanı'nı gezdi.

Afyonkarahisar Kent Meydanı Projesi, System.String[]
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu ile Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, şehir merkezinde yapımı devam eden Kent Meydanı'nı gezdi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, yapımı süren Kent Meydanı hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin son aşamaya geldiğini söyledi.

Meydanın alt kısmındaki otoparkın tamamlandığını dile getiren Çoban, "Şu anda meydanın yüzey kısmının tesviyesi betonları ile doğaltaş kaplaması yapılıyor. Yer altında yer alan 320 araçlık otoparkımız gerçekten rahat giriş çıkışlı yapıldı. Yine burada, 550 kişilik bir de yemekhanemiz mevcut. Burası da hem belediye yemekhanesi hem de ramazan aylarında iftar mekanı olarak kullanılacak. Tesviye çalışmalarının ardından sonra da LED bilgilendirme ekranı ve süs havuzları da koyacağız. İnşallah bu ayın sonunda hizmete açacağız." dedi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da Kent Meydanı Projesi'nin esas mimarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın vizyon sahibi olduğunu aktaran Eroğlu, "Afyonkarahisar çarşısında insanlar araçlarını park edemediği için rahatça alışveriş yapamıyorlar. Şimdi ise vatandaşlar, araçlarını buranın altındaki otoparka park edecekler. Ondan sonrada rahatça alışverişlerini yapacaklar. Otoparkta belli bir saate kadar da ücretsiz olacak. 320 araçlık otoparkıyla şehrimiz çok güzel bir kent meydanı kazandı." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:06 Kaynak: AA

AK Parti, Burhanettin Çoban, Afyon, Güncel
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