Afyonkarahisar Valisi Çiçek'ten 19 Eylül Gaziler Günü mesajı - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, milli birlik ve beraberliğin teminatı kahraman gazilere devletin verdiği önemin ifadesi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanının verildiği günün yıl dönümünün "Gaziler Günü" olarak kutlandığını anımsattı.

Türk milletinin tarihin her döneminde tüm zorluklara karşı bağımsız yaşamayı, bağımsızlığını kanı ve canı pahasına korumayı ilke edindiğini aktaran Çiçek, "Bu nedenle gazilerimiz bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, ulusal birliğimizin ve Cumhuriyetimizin onurlu sembolleridir. Bugün, kahraman gazilerimize vefa duygularımızı ifade etmek için önemli bir fırsattır. Ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran, vatanını ve kutsal saydığı değerleri korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir." ifadesini kullandı.

Vali Çiçek, mesajında, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve yüce Türk milleti, istiklali ve istikbali uğruna şehitlik ve gazilik mertebesine yükselmiş vatan evlatlarını asla unutmayacak, unutturmayacaktır. Son dönemde güvenlik güçlerimizi ve milletimizi hedef alan menfur saldırıların acısını yüreklerimizde hissediyoruz. Şehitlik mertebesine yükselen ve gazilik onuruna erişen vatanımızın asil evlatlarına minnet ve şükran borçluyuz. Kadirşinas milletimiz, şehitlerimizin ve gazilerinin hatırasını canlı tutmakta, onları daima hayırla yad etmekte, şehitlerine, gazilerine ve onların ailelerine daima özel bir değer vermektedir.

Bu önemli günde Ulu Önder Atatürk'ü ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlık ve mutluluk içinde bir yaşam diliyorum."